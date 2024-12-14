Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пышная шерсть

Эти кошки могут похвастаться густой шерстью. Груминг необходим для предотвращения образования колтунов, особенно для более длинной шерсти на шее.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кот породы мейн-кун

Дружелюбное поведение

Мейн-кунов часто называют "нежными гигантами". Ожидайте дружелюбную и общительную кошку, которая, как правило, хорошо ладит с детьми, другими домашними животными и даже незнакомцами.

Игры

Несмотря на свой размер, мейн-куны сохраняют игривое поведение и во взрослом возрасте.

Отличительный внешний вид

Известные своей характерной внешностью, мейн-куны имеют пушистые хвосты и лапы. Их большие, выразительные глаза придают им очаровательный и неповторимый вид.

Интеллект и обучаемость

Признанные одной из самых умных пород кошек, мейн-куны поддаются дрессировке и могут обучаться трюкам или даже ходить на поводке. Привлекайте их к занятиям, которые стимулируют их ум.

Вода

Это редкость для кошек, но многие мейн-куны обожают воду. Не удивляйтесь, если ваш мейн-кун полюбит играть с водой или даже присоединится к вам в душе.

Длительная жизнь

При правильном уходе мейн-куны могут иметь более длительную продолжительность жизни по сравнению с другими породами кошек. Они часто доживают до двадцати лет.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.



