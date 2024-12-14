Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы

Эти кошки могут похвастаться густой шерстью. Груминг необходим для предотвращения образования колтунов, особенно для более длинной шерсти на шее.
Мейн-кунов часто называют "нежными гигантами". Ожидайте дружелюбную и общительную кошку, которая, как правило, хорошо ладит с детьми, другими домашними животными и даже незнакомцами.
Несмотря на свой размер, мейн-куны сохраняют игривое поведение и во взрослом возрасте.
Известные своей характерной внешностью, мейн-куны имеют пушистые хвосты и лапы. Их большие, выразительные глаза придают им очаровательный и неповторимый вид.
Признанные одной из самых умных пород кошек, мейн-куны поддаются дрессировке и могут обучаться трюкам или даже ходить на поводке. Привлекайте их к занятиям, которые стимулируют их ум.
Это редкость для кошек, но многие мейн-куны обожают воду. Не удивляйтесь, если ваш мейн-кун полюбит играть с водой или даже присоединится к вам в душе.
При правильном уходе мейн-куны могут иметь более длительную продолжительность жизни по сравнению с другими породами кошек. Они часто доживают до двадцати лет.
Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.