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Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы

1:27
Зоосфера

Пышная шерсть

Эти кошки могут похвастаться густой шерстью. Груминг необходим для предотвращения образования колтунов, особенно для более длинной шерсти на шее.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Дружелюбное поведение

Мейн-кунов часто называют "нежными гигантами". Ожидайте дружелюбную и общительную кошку, которая, как правило, хорошо ладит с детьми, другими домашними животными и даже незнакомцами.

Игры

Несмотря на свой размер, мейн-куны сохраняют игривое поведение и во взрослом возрасте.

Отличительный внешний вид

Известные своей характерной внешностью, мейн-куны имеют пушистые хвосты и лапы. Их большие, выразительные глаза придают им очаровательный и неповторимый вид.

Интеллект и обучаемость

Признанные одной из самых умных пород кошек, мейн-куны поддаются дрессировке и могут обучаться трюкам или даже ходить на поводке. Привлекайте их к занятиям, которые стимулируют их ум.

Вода

Это редкость для кошек, но многие мейн-куны обожают воду. Не удивляйтесь, если ваш мейн-кун полюбит играть с водой или даже присоединится к вам в душе.

Длительная жизнь

При правильном уходе мейн-куны могут иметь более длительную продолжительность жизни по сравнению с другими породами кошек. Они часто доживают до двадцати лет. 

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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