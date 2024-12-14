Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличиваем пространство прихожей без перепланировки
Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления
3 совета по использованию фитолампы
Илон Маск стал ещё богаче
Секреты дорожных хамелеонов: как стать незаметным
Садальский предположил, что Жириновский был ясновидящим
Какие породы собак нуждаются в зимней одежде
Собаки проявили осмысленное поведение, используя кнопки для общения
5 упражнений для мужчин, чтобы плечи были крепкими, как скала

Невролог рассказала о пользе для здоровья человека от домашних животных

1:24
Зоосфера

Некоторые люди решают завести домашних животных, чтобы побороть чувство одиночества, а кто-то делает это ради улучшения настроения. Существует мнение, что питомцы могут играть важную роль в более активном развитии детей и даже оказывать помощь в лечении различных заболеваний. Невролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская поделилась своим мнением на эту тему.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

По ее словам, общение с кошками может существенно снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, и предупреждать гипертонические кризы. Исследования, проведенные английскими врачами, показали, что у людей, которые несколько минут гладили своих кошек, наблюдается нормализация артериального давления. Также предполагается, что звук мурлыканья домашних питомцев положительно сказывается на иммунной системе, его эффект схож с воздействием ультразвуковой терапии, передают "Известия".

Кроме того, Демьяновская отметила, что звуки, издаваемые домашними птицами, или воркование попугаев могут помогать снять стресс и расслабиться. Наблюдение за рыбами или спокойными ящерицами, например, черепахами или игуанами, может быть полезным для людей, страдающих от неврозов и стрессовых состояний.

Уточнения

Невроло́гия (от др.-греч. νεῦρον — нерв, и λόγος «учение, наука»; «наука о нервах») — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Новости спорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта
Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Основные правила украшения елки, о которых вы не знали
Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца
Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры
Как избежать нагара в двигателе и увеличить срок службы машины
Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству
Новый климатический прогноз: что ждёт планету в 2060 году
Стало известно, почему на самом деле принц Гарри поспешно женился на Меган Маркл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.