Невролог рассказала о пользе для здоровья человека от домашних животных

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые люди решают завести домашних животных, чтобы побороть чувство одиночества, а кто-то делает это ради улучшения настроения. Существует мнение, что питомцы могут играть важную роль в более активном развитии детей и даже оказывать помощь в лечении различных заболеваний. Невролог и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская поделилась своим мнением на эту тему.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

По ее словам, общение с кошками может существенно снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, и предупреждать гипертонические кризы. Исследования, проведенные английскими врачами, показали, что у людей, которые несколько минут гладили своих кошек, наблюдается нормализация артериального давления. Также предполагается, что звук мурлыканья домашних питомцев положительно сказывается на иммунной системе, его эффект схож с воздействием ультразвуковой терапии, передают "Известия".

Кроме того, Демьяновская отметила, что звуки, издаваемые домашними птицами, или воркование попугаев могут помогать снять стресс и расслабиться. Наблюдение за рыбами или спокойными ящерицами, например, черепахами или игуанами, может быть полезным для людей, страдающих от неврозов и стрессовых состояний.

Уточнения

Невроло́гия (от др.-греч. νεῦρον — нерв, и λόγος «учение, наука»; «наука о нервах») — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

