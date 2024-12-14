Почти 400 животных и птиц включили в Красную книгу Подмосковья

В Красную книгу Московской области были занесены 378 видов животных. Эти представители фауны требуют особого внимания и защиты, как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования в связи с Международным днем прав животных.
Подмосковье традиционно лидирует в области охраны природы. Специалисты министерства непрерывно работают над сохранением и восстановлением экосистем, применяя современные технологии и методы.
На сегодняшний день в данном регионе насчитывается 262 территории, имеющие статус особо охраняемых природных объектов. Общая площадь этих участков составляет 283 тысячи гектаров, что превышает 6% от всей территории Московской области.
Кра́сная кни́га — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.