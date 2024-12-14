Почти 400 животных и птиц включили в Красную книгу Подмосковья

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Красную книгу Московской области были занесены 378 видов животных. Эти представители фауны требуют особого внимания и защиты, как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования в связи с Международным днем прав животных.

Фото: PxHere by Rob Smith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морские птицы

Подмосковье традиционно лидирует в области охраны природы. Специалисты министерства непрерывно работают над сохранением и восстановлением экосистем, применяя современные технологии и методы.

На сегодняшний день в данном регионе насчитывается 262 территории, имеющие статус особо охраняемых природных объектов. Общая площадь этих участков составляет 283 тысячи гектаров, что превышает 6% от всей территории Московской области.

Уточнения

Кра́сная кни́га — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.



