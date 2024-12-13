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Гладкая кожа против чешуйчатой: кто есть кто в мире животных

2:30
Зоосфера

Земноводные и пресмыкающиеся на первый взгляд могут показаться схожими, но на самом деле это две разные группы животных. Отличить их не всегда просто, но если разобраться в их особенностях, различия становятся очевидными.

Летающая лягушка Уоллеса
Фото: Openverse by zleng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летающая лягушка Уоллеса

Хотя водная среда часто ассоциируется с земноводными, а суша — с рептилиями, но всё не так однозначно.

Существуют рептилии, способные подолгу находиться под водой, и земноводные, которые проводят значительную часть жизни на суше. Однако ключевые особенности строения и образа жизни позволяют точно определить, кто есть кто.

Особенности земноводных

Земноводные, такие как лягушки, тритоны и саламандры, обладают гладкой и влажной кожей, которая помогает им дышать и поддерживать водный баланс.

Это делает их зависимыми от влажной среды обитания. Их яйца, обычно мягкие и желеобразные, откладываются в воду или во влажные места, так как без влаги они быстро высыхают.

Детёныши земноводных проходят сложный метаморфоз: головастики, появляющиеся на свет в воде, постепенно превращаются во взрослых особей, способных жить на суше.

Особенности рептилий

Рептилии, включая змей, ящериц, черепах и крокодилов, обладают сухой и чешуйчатой кожей, которая защищает их от потери влаги и делает устойчивыми к засушливым условиям.

Их яйца покрыты твёрдой или кожистой оболочкой, позволяющей выживать в сухой среде. Рептилии рождаются готовыми к самостоятельной жизни и не претерпевают метаморфозов.

Главное различие

Основное отличие между этими группами — их кожа. Земноводные обладают гладкой и влажной кожей, тогда как у рептилий она сухая и чешуйчатая.

Кроме того, земноводные зависят от воды для размножения, откладывая мягкие яйца, тогда как рептилии откладывают яйца с защитной оболочкой на суше.

Общие черты

Несмотря на различия, земноводные и пресмыкающиеся имеют сходства. Они оба являются холоднокровными животными, регулирующими температуру тела с помощью внешних источников тепла.

Кроме того, обе группы часто встречаются в одних и тех же экосистемах, таких как леса, болота и луга, и играют важную роль в поддержании природного баланса.

Уточнения

Метаморфо́з (от др.-греч. μεταμόρφωσις — «превращение», у животных называется также метаболи́ей) — глубокое преобразование строения организма (или отдельных его органов), происходящее в ходе индивидуального развития (онтогенеза). Метаморфоз у растений и животных существенно различается.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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