С 1 января меняются правила провоза животных в поездах

С 1 января 2025 года "Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятие "РЖД") вводит новые правила для перевозки животных в поездах дальнего следования.
По информации замгендиректора "ФПК" Станислава Зотина, теперь пассажиры смогут брать с собой домашних животных в купейные вагоны повышенной комфортности фирменных поездов, не требуя обязательного выкупа всего купе. Это обновление особенно актуально для владельцев животных, которые планируют поездки на популярных маршрутах, таких как, например, поезд № 104 Москва — Адлер. Ранее для того чтобы перевести кошку в переноске, необходимо было оплачивать все четыре места в купе, что создавало определенные неудобства и увеличивало расходы.
Кроме того, отменяется плата за оформление перевозочного документа на животное, если все места в купе выкупаются. При этом, если пассажир снимает целое купе, в нем разрешается перевозить до четырех крупных собак (или переносок с животными) вне зависимости от числа едущих людей.
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