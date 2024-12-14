С 1 января меняются правила провоза животных в поездах

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 1 января 2025 года "Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятие "РЖД") вводит новые правила для перевозки животных в поездах дальнего следования.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

По информации замгендиректора "ФПК" Станислава Зотина, теперь пассажиры смогут брать с собой домашних животных в купейные вагоны повышенной комфортности фирменных поездов, не требуя обязательного выкупа всего купе. Это обновление особенно актуально для владельцев животных, которые планируют поездки на популярных маршрутах, таких как, например, поезд № 104 Москва — Адлер. Ранее для того чтобы перевести кошку в переноске, необходимо было оплачивать все четыре места в купе, что создавало определенные неудобства и увеличивало расходы.

Кроме того, отменяется плата за оформление перевозочного документа на животное, если все места в купе выкупаются. При этом, если пассажир снимает целое купе, в нем разрешается перевозить до четырех крупных собак (или переносок с животными) вне зависимости от числа едущих людей.