Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина

Галапагосская гигантская черепаха — символ выносливости природы и ключевой обитатель уникальных экосистем одноимённых островов.

Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноухая черепаха

Эти рептилии, поражающие своими размерами, играют важнейшую роль в сохранении экосистем Галапагоса и привлекают внимание учёных и защитников природы по всему миру.

Как возникло название черепах?

Название "галапагосская черепаха" появилось благодаря испанским мореплавателям XVI века. Они заметили необычные панцири, напоминающие седла ("галапагос" по-испански), и так острова получили своё имя. Абрахам Ортелий включил это название в свой атлас 1570 года.

Физические особенности

Эти рептилии — настоящие гиганты. Вес взрослой черепахи может достигать 408 кг, а длина — 1,5 метра.

Существует два основных типа панцирей:

куполообразный

седловидный.

Куполообразные встречаются на влажных участках, тогда как седловидные панцири помогают черепахам доставать еду в засушливых местах. Массивные лапы и длинные шеи позволяют им уверенно передвигаться и добывать пищу даже в сложных условиях.

Разнообразие подвидов

На Галапагосских островах насчитывалось 15 подвидов этих черепах, однако до наших дней сохранились лишь 12. Известный случай — подвид с острова Пинта, где жил знаменитый Одинокий Джордж.

Популяции черепах варьируются от крупных на острове Исабела до небольших на Эспаньоле. Для сохранения этого биоразнообразия проводятся программы защиты генетического материала.

Социальные привычки

Черепахи преимущественно ведут одиночный образ жизни, но в определённые периоды собираются у водоёмов или на кормёжке.

Во время брачного сезона самцы соревнуются за доминирование. Проложенные ими тропы не только упрощают их передвижение, но и служат дорогами для других животных.

Чем питаются черепахи?

Галапагосские черепахи — травоядные, предпочитающие листья, траву, фрукты и кактусы. Благодаря особенностям анатомии они могут добывать пищу на разных высотах. В условиях засухи черепахи способны обходиться без воды и еды до года, используя свои внутренние запасы.

Естественная среда обитания

Эти рептилии обитают на разных участках Галапагосских островов — от влажных высокогорий до сухих низменностей. Национальный парк и центры охраны природы играют ключевую роль в поддержании среды обитания черепах.

Жизненный цикл

Самки откладывают яйца в гнёзда, вырытые в песке. Через 4-8 месяцев из яиц появляются черепашата. Температура гнезда определяет их пол. Молодняк сталкивается с множеством угроз от крыс, кошек и других хищников. Черепахи становятся взрослыми к 20-25 годам и могут жить более ста лет.

Угрозы и охрана

Основные угрозы для черепах исходят от завезённых человеком видов: свиней, собак и крыс, которые уничтожают яйца и молодняк.

Экологи внедряют программы по уничтожению инвазивных видов, восстанавливают среду обитания и организуют программы разведения. Примером успешной работы является исследовательская станция на острове Санта-Крус.

Будущее вида

Благодаря совместным усилиям защитников природы численность галапагосских черепах постепенно восстанавливается.

Однако продолжение этих инициатив остаётся важной задачей для сохранения одного из самых знаковых видов планеты.

Уточнения

Одино́кий Джордж (исп. Solitario Jorge; англ. Lonesome George) — самец галапагосской черепахи, считавшийся последним и единственным на момент смерти представителем вида (или подвида) абингдонская слоновая черепаха (лат. Geochelone nigra ssp. abingdoni). Джордж был символом охраны природы на Галапагосских островах.



