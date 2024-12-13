Щука весом 11 кг: невероятный улов молодой рыбачки на Амуре

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рыбалка на щуку считается одной из самых популярных в регионе. Процесс увлекательный, а блюда из этой рыбы, особенно котлеты, давно признаны кулинарной классикой. В водах Амура щуки водятся крупные, что привлекает рыбаков круглый год.

Фото: flickr.com by katdaned, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Щука

Недавно молодая рыбачка выбрала удачный день и отправилась на подлёдный лов неподалёку от Елабуги. Несмотря на простое снаряжение — обычную махалку, ей удалось поймать внушительный трофей.

Жительница этого района, для которой рыбалка стала привычным занятием, поделилась, что раньше ей попадались щуки не более пяти килограммов. Однако в этот раз удача улыбнулась по-особенному: из лунки была вытащена щука весом 11 килограммов! Это событие стало для неё первой и, безусловно, успешной зимней рыбалкой в сезоне.

Подруги и знакомые искренне порадовались за рыбачку, а опытные рыболовы отметили, что поймать такую крупную щуку — редкая удача, достойная уважения.

Многие с энтузиазмом поддерживают увлечение женщин рыбной ловлей, что делает рыбалку ещё более объединяющим и увлекательным занятием. transsibinfo.com

Уточнения

Щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки. Живёт обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. Может также встречаться и в опреснённых частях морей, например в Финском, Рижском и Куршском заливах Балтийского моря, в Таганрогском заливе Азовского моря.

