Щука весом 11 кг: невероятный улов молодой рыбачки на Амуре

Рыбалка на щуку считается одной из самых популярных в регионе. Процесс увлекательный, а блюда из этой рыбы, особенно котлеты, давно признаны кулинарной классикой. В водах Амура щуки водятся крупные, что привлекает рыбаков круглый год.
Недавно молодая рыбачка выбрала удачный день и отправилась на подлёдный лов неподалёку от Елабуги. Несмотря на простое снаряжение — обычную махалку, ей удалось поймать внушительный трофей.
Жительница этого района, для которой рыбалка стала привычным занятием, поделилась, что раньше ей попадались щуки не более пяти килограммов. Однако в этот раз удача улыбнулась по-особенному: из лунки была вытащена щука весом 11 килограммов! Это событие стало для неё первой и, безусловно, успешной зимней рыбалкой в сезоне.
Подруги и знакомые искренне порадовались за рыбачку, а опытные рыболовы отметили, что поймать такую крупную щуку — редкая удача, достойная уважения.
Многие с энтузиазмом поддерживают увлечение женщин рыбной ловлей, что делает рыбалку ещё более объединяющим и увлекательным занятием. transsibinfo.com
Щу́ка (лат. Esox lucius), — рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах Евразии и Северной Америки. Живёт обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. Может также встречаться и в опреснённых частях морей, например в Финском, Рижском и Куршском заливах Балтийского моря, в Таганрогском заливе Азовского моря.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.