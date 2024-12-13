Конфликтного тигра планируют отловить в Приморье

Специалисты охотничьего надзора Приморского края в сотрудничестве с работниками национального парка "Земля леопарда" займутся отловом тигра, замеченного в районе села Барабаш. Разрешение на эти действия было выдано Росприроднадзором.

Фото: flickr.com by Randi Hausken, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зима в лесу

В пресс-службе национального парка сообщили, что после получения информации о появлении тигра вблизи населённого пункта, специалисты отправились на место событий. Осмотр оставленных следов подтвердил, что в окрестностях находится взрослый самец тигра. Также зафиксированы инциденты с нападением на домашних собак. Возможно, хищник уже покинул территорию, однако эксперты готовятся к его отлову на случай, если он вновь появится.

Если тигр не исчезнет из окрестностей села и будет пойман, его отправят в Центр реабилитации диких животных. Там специалисты проверят, не получил ли он травмы и не испытывает ли болей. В случае обнаружения каких-либо проблем, хищнику будет предоставлено необходимое лечение. Если же животное окажется здоровым, его переправят в другое место проживания в Приморском крае, vostokmedia.com.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.



