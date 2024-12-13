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Живая змея: стоит ли дарить ее на Новый год 2025

2:26
Зоосфера

С приближением 2025 года наблюдается рост популярности живых подарков — вместо традиционных плюшевых игрушек под елкой могут оказаться настоящие змеи. Эксперты объяснили, чем может быть опасен такой необычный презент.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Символом будущего года станет зеленая змея. В стремлении поразить близких уникальными подарками, некоторые решаются подарить им рептилий. В зоомагазинах отмечают увеличенный интерес к этим экзотическим созданиям. Наибольшей популярностью пользуются маисовые полозы — небольшие, неядовитые змеи, которые обитают в Северной Америке. Их яркая окраска привлекает множество покупателей.

Владислав К., сотрудник тюменского зоомагазина "АкваМир", рассказал, что эти змеи вырастают до умеренных размеров и идеально подойдут для начинающих владельцев. По его словам, уход за маисовым полозом, которое считается самой популярной домашней змеей, не требует особых навыков: достаточно поддерживать чистоту в террариуме по мере необходимости и кормить змейку один раз в неделю, используя как живых, так и замороженных мышат.

Тем не менее, прежде чем преподносить столь эффектный подарок, стоит удостовериться в том, что получатель готов к такому сюрпризу. Иначе существует вероятность того, что такой дар окажется ненужным и вскоре будет возвращен.

Важно оценить, не напугает ли подобный сюрприз человека. В конце концов, рептилии — это не игрушка, их стоит приобретать с умом. Более того, сразу необходимо позаботиться о террариуме для змеи, цены на которые стартуют от 8 тысяч рублей и могут доходить до 20 тысяч рублей.

Согласно словам Владислава, до декабря спрос на змей был довольно низким, однако с приближением новогодних праздников он стремительно растет, передает tmn.aif.ru.

Стоит обратить внимание, что далеко не все виды змей подходят для содержания в домашних условиях. Существует список запрещенных к содержанию рептилий, который был утвержден правительственным постановлением. В соответствии с этим документом, содержать дома кобру, мамбу, гадюку или любую морскую змею нельзя.

 

 

 

Уточнения

Чёрная ма́мба (лат. Dendroaspis polylepis) — ядовитая змея, распространённая в Африке. Обитает в полузасушливых районах центральной, восточной и южной части континента — главным образом в саваннах и редколесьях, где ведёт наземный образ жизни, изредка забираясь на деревья и кустарники.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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