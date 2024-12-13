Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем

Как правило, британские кошки обладают независимым характером и редко проявляют желание быть на руках или общаться с человеком.
Эти домашние животные часто не любят, когда к ним прикасаются или нарушают их личное пространство. Поэтому такие кошки нуждаются в уединении. Они не навязчивы и не любят чрезмерного внимания к себе.
Если у вас уже есть дружелюбная кошка, вы можете смело заводить британскую кошку. Несмотря на свою независимость, британские кошки намного спокойнее и тише других пород кошек. Ведут себя тихо, не мяукают громко, относятся ко всему более флегматично.
Британская кошка не будет проявлять излишней активности и любопытства. Однако это не значит, что питомцу не нужно будет уделять внимания. Британцы любят играть и выплёскивать свою энергию.
Основными заболеваниями британцев являются гипертрофическая кардиомиопатия, сосудистая тромбоэмболия и стеноз лёгочного клапана.
Чтобы поддерживать здоровье своего питомца, важно кормить его только качественным и сбалансированным кормом. Ваш питомец должен получать все необходимые витамины, минералы и микроэлементы, а также достаточную физическую активность.
Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.