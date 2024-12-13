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Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем

1:30
Зоосфера

Недостатки британской породы кошек

Как правило, британские кошки обладают независимым характером и редко проявляют желание быть на руках или общаться с человеком.

Морда серого кота
Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морда серого кота

Эти домашние животные часто не любят, когда к ним прикасаются или нарушают их личное пространство. Поэтому такие кошки нуждаются в уединении. Они не навязчивы и не любят чрезмерного внимания к себе.

Если у вас уже есть дружелюбная кошка, вы можете смело заводить британскую кошку. Несмотря на свою независимость, британские кошки намного спокойнее и тише других пород кошек. Ведут себя тихо, не мяукают громко, относятся ко всему более флегматично.

Британская кошка не будет проявлять излишней активности и любопытства. Однако это не значит, что питомцу не нужно будет уделять внимания. Британцы любят играть и выплёскивать свою энергию.

Какие проблемы со здоровьем у британцев

Основными заболеваниями британцев являются гипертрофическая кардиомиопатия, сосудистая тромбоэмболия и стеноз лёгочного клапана.

Чтобы поддерживать здоровье своего питомца, важно кормить его только качественным и сбалансированным кормом. Ваш питомец должен получать все необходимые витамины, минералы и микроэлементы, а также достаточную физическую активность.

Уточнения

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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