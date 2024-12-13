4 идеи, из чего сделать лежанку для кошки

Превратите старый свитер в уютную кошачью лежанку, набив его мягким наполнителем. Зашейте рукава и оставьте горловину открытой, чтобы ваш кошачий друг мог уютно устроиться. Поместите лежанку в любимое место вашей кошки.
Используйте полки, установленные на присосках рядом с окнами, чтобы создать приподнятую кровать для кошки.
Выстелите полку нескользящим материалом и добавьте плюшевое одеяло, чтобы ваша кошка могла наслаждаться солнечным местом, наблюдая за миром за окном.
Превратите старый чемодан в стильную лежанку для кошек. Снимите верх и выстелите низ подушкой или одеялом.
Украсьте экстерьер в соответствии с декором вашего дома, обеспечив вашей кошке уникальное и комфортное убежище.
Переделайте неиспользуемый ящик комода в лежанку для кошки. Накройте его мягкой подушкой или одеялом, поставьте в тихом уголке. У вашей кошки будет уютное место для спокойного сна.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.