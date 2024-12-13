Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот простой соус с кофе превратит макароны в ресторанное блюдо
В конфликте о возмещении убытков между владельцем и УК суд принял сторону первого
К чему приведёт хронический недосып?
Зимняя сказка или снежный кошмар: Москва и Подмосковье утонут в сугробах
Стратификация: каким растениям нужна и что важно знать
Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме: что на самом деле случилось с 19-летней девушкой
Эффективные способы избавиться от сутулости с помощью тренировок
Санкции США на срок до 14 дней задерживают платежи между Россией и ОАЭ
Рэпер Natan отреагировал на звание кринж года: мнение людей меняется

4 идеи, из чего сделать лежанку для кошки

1:09
Зоосфера

Свитер

Превратите старый свитер в уютную кошачью лежанку, набив его мягким наполнителем. Зашейте рукава и оставьте горловину открытой, чтобы ваш кошачий друг мог уютно устроиться. Поместите лежанку в любимое место вашей кошки.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Оконная лежанка

Используйте полки, установленные на присосках рядом с окнами, чтобы создать приподнятую кровать для кошки.

Выстелите полку нескользящим материалом и добавьте плюшевое одеяло, чтобы ваша кошка могла наслаждаться солнечным местом, наблюдая за миром за окном.

Чемодан

Превратите старый чемодан в стильную лежанку для кошек. Снимите верх и выстелите низ подушкой или одеялом.

Украсьте экстерьер в соответствии с декором вашего дома, обеспечив вашей кошке уникальное и комфортное убежище.

Укрытие в ящике

Переделайте неиспользуемый ящик комода в лежанку для кошки. Накройте его мягкой подушкой или одеялом, поставьте в тихом уголке. У вашей кошки будет уютное место для спокойного сна.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Садоводство, цветоводство
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками Аудио 
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома Аудио 
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
ВКС РФ нанесли ответный удар за Таганрог. Орешник не задействуют из-за позиции Трампа Любовь Степушова Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
К чему приведёт хронический недосып?
Стратификация: каким растениям нужна и что важно знать
Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме: что на самом деле случилось с 19-летней девушкой
Эффективные способы избавиться от сутулости с помощью тренировок
Санкции США на срок до 14 дней задерживают платежи между Россией и ОАЭ
Рэпер Natan отреагировал на звание кринж года: мнение людей меняется
Скрытые враги крыжовника: как избежать проблем
Почему АвтоВАЗ решил вернуть карбюраторные двигатели
Гравитационная драма: как мимо пролетающая планета перекроила Солнечную систему
Как избежать следов после прыщей: советы, которые помогут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.