Породы кошек и собак, которые подойдут аллергикам

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1:38
Зоосфера

Какие породы собак и кошек почти не линяют: советы для тех, кто не готов к пушистому беспорядку

Котенок сфинкс
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котенок сфинкс

Многих будущих владельцев домашних животных отпугивает перспектива постоянного линьки. Волоски по всему дому, на одежде, на мебели — все это, конечно, доставляет неудобства. Но не стоит расстраиваться, ведь существуют породы, у которых линька практически незаметна.

Кошки

Если вы ищете кошку, которая почти не линяет, обратите внимание на сфинксов и их "родственников", таких как бамбино, эльф и другие. У этих животных почти нет шерсти, а значит, и линять им нечем.

На втором месте — сиамские кошки. У них гладкая шерсть, которая плотно прилегает к телу. Если такой питомец и линяет, то это происходит очень редко и в основном в сезон смены шерсти.

Не забывайте и об абиссинской кошке, чья необычная шерсть почти не доставляет неудобств владельцу.

Собаки

Если говорить о собаках, то среди тех, кто мало линяет, можно выделить эрдельтерьера. Его курчавая шерсть напоминает проволоку, и несмотря на то, что она нуждается в регулярном уходе, линька минимальна.

Ещё одна порода, которая не линяет — мальтийская болонка. Её роскошные длинные волосы не имеют подшёрстка, поэтому процесс линьки практически отсутствует.

Кроме того, если вам нравятся короткошёрстные собаки, присмотритесь к басенджи. Эти питомцы не только не линяют, но и обладают приятной на ощупь кожей.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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