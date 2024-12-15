Породы кошек и собак, которые подойдут аллергикам

Какие породы собак и кошек почти не линяют: советы для тех, кто не готов к пушистому беспорядку
Многих будущих владельцев домашних животных отпугивает перспектива постоянного линьки. Волоски по всему дому, на одежде, на мебели — все это, конечно, доставляет неудобства. Но не стоит расстраиваться, ведь существуют породы, у которых линька практически незаметна.
Если вы ищете кошку, которая почти не линяет, обратите внимание на сфинксов и их "родственников", таких как бамбино, эльф и другие. У этих животных почти нет шерсти, а значит, и линять им нечем.
На втором месте — сиамские кошки. У них гладкая шерсть, которая плотно прилегает к телу. Если такой питомец и линяет, то это происходит очень редко и в основном в сезон смены шерсти.
Не забывайте и об абиссинской кошке, чья необычная шерсть почти не доставляет неудобств владельцу.
Если говорить о собаках, то среди тех, кто мало линяет, можно выделить эрдельтерьера. Его курчавая шерсть напоминает проволоку, и несмотря на то, что она нуждается в регулярном уходе, линька минимальна.
Ещё одна порода, которая не линяет — мальтийская болонка. Её роскошные длинные волосы не имеют подшёрстка, поэтому процесс линьки практически отсутствует.
Кроме того, если вам нравятся короткошёрстные собаки, присмотритесь к басенджи. Эти питомцы не только не линяют, но и обладают приятной на ощупь кожей.
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