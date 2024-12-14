Как навсегда избавиться от запаха кошачьего туалета без химии

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многим владельцам домашних животных знакома проблема неприятного запаха, который распространяется от кошачьего туалета. К счастью, есть простой и бюджетный способ устранить эту неприятность — использование активированного угля.

Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в лотке

Почему активированный уголь — это находка

Активированный уголь известен своей высокой пористостью, благодаря которой он эффективно поглощает молекулы запаха. По сути это мощный абсорбент, который нейтрализует неприятные ароматы, оставляя воздух свежим.

Кроме того, активированный уголь абсолютно безопасен для животных. Его легко найти в любой аптеке, а цена порадует даже самых экономных владельцев.

Как применять активированный уголь для кошачьего туалета

Вы можете использовать активированный уголь в любой форме: гранулы, порошок или специальные подушечки, наполненные углем.

Чтобы нейтрализовать запахи, просто поместите уголь рядом с лотком. Для кошачьего туалета среднего размера достаточно 100-200 г угля.

Не забывайте менять этот натуральный абсорбент каждые 2-4 недели, чтобы он продолжал выполнять свою функцию на все 100%.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



