Ветеринарный совет по безопасности кошек в новогодний период

Почему кошки лезут на ёлку и как избежать проблем с украшениями

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что кошачьи атаки на новогоднюю ель — это всего лишь забавное зрелище. Однако последствия таких шалостей могут быть печальными. Особенно если питомец решит наесться мишурой или "дождиками". Ветеринары предупреждают, что такие развлечения могут привести к серьёзным последствиям для здоровья животного.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

Почему кошки кидаются на ёлку

Не все кошки реагируют на новогоднюю ель, но те, кто заинтересован в ней, ведут себя достаточно активно. Ветеринарный врач Ангелина Сиротина объясняет, что кошек привлекают блестящие украшения, мигающие огоньки и само дерево, которое напоминает природный объект, вызывая у животных инстинктивное желание лазить. Чаще всего это наблюдается у молодых кошек до года.

Потенциальные угрозы для здоровья

Основную опасность для кошки представляет не сама ёлка, а украшения — мишура и "дождик". Из-за строения языка кошки не могут выплюнуть эти материалы, и если они их проглатывают, то риск того, что украшение застрянет или намотается на язык, становится высоким. Это может привести к отравлению или проблемам с пищеварением.

Как помочь питомцу

Если кошка съела "дождик" или мишуру, важно как можно скорее аккуратно вытянуть украшение, потянув за его кончик. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить животное. Если украшение застряло, нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику — возможно, потребуется операция.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



