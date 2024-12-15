Ветеринарный совет по безопасности кошек в новогодний период

Кажется, что кошачьи атаки на новогоднюю ель — это всего лишь забавное зрелище. Однако последствия таких шалостей могут быть печальными. Особенно если питомец решит наесться мишурой или "дождиками". Ветеринары предупреждают, что такие развлечения могут привести к серьёзным последствиям для здоровья животного.
Не все кошки реагируют на новогоднюю ель, но те, кто заинтересован в ней, ведут себя достаточно активно. Ветеринарный врач Ангелина Сиротина объясняет, что кошек привлекают блестящие украшения, мигающие огоньки и само дерево, которое напоминает природный объект, вызывая у животных инстинктивное желание лазить. Чаще всего это наблюдается у молодых кошек до года.
Основную опасность для кошки представляет не сама ёлка, а украшения — мишура и "дождик". Из-за строения языка кошки не могут выплюнуть эти материалы, и если они их проглатывают, то риск того, что украшение застрянет или намотается на язык, становится высоким. Это может привести к отравлению или проблемам с пищеварением.
Если кошка съела "дождик" или мишуру, важно как можно скорее аккуратно вытянуть украшение, потянув за его кончик. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить животное. Если украшение застряло, нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику — возможно, потребуется операция.
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