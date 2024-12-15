Как 80 километров пути помогли Брэду вернуться к маме

История о том, как баран Брэд преодолел 80 километров ради семьи

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Брэд, баран с характером, который прошёл 80 километров, чтобы вернуться домой

На одной из ферм в американском штате Миннесота жил баран по имени Брэд. Когда его хозяин решил продать его на другую ферму, находящуюся в 80 километрах, Брэд не смог смириться с разлукой. Он скучал по своей маме и сестре, и однажды решился на побег. Несмотря на то, что его преследовали спасатели, а люди видели его блуждающим, упрямый баран не собирался сдаваться.

Фото: pixabay.com by Rudy and Peter Skitterians, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овца

Люди из разных уголков Миннесоты начали следить за его путешествием, создавая группы в социальных сетях, чтобы сообщать о его местонахождении. Чем дальше Брэд уходил, тем яснее становилось, что его целью было не просто бегство, а возвращение домой. Он целеустремлённо направлялся обратно к своей родной ферме.

После трёх недель странствий Брэд оказался всего в 16 километрах от своей прежней фермы. Его бывший хозяин, узнав об этом, не стал искать способ вернуть барана в новое место. Вместо этого он понял, что не стоит разлучать Брэд с его семьёй, и решил оставить его себе. Так упрямый баран вернулся домой, где его вновь ждали мама и сестра.

Теперь Брэд живёт на родной ферме, рядом с близкими, и наконец-то обрёл покой.

Уточнения

Миннесо́та - штат на Среднем Западе США.

