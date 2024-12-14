Одиночество, страх или болезнь: почему воет ваш питомец

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда собака начинает выть дома или в квартире, не стоит сразу вспоминать дурные приметы. Лучше обратить внимание на то, что происходит в жизни вашего питомца.

Фото: flickr.com by IDS.photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака

Вой для собаки — это способ общения, аналогичный лаю, и он может быть вызван разными причинами, как физическими, так и психологическими. Простой визит к ветеринару не всегда решает проблему. Давайте разберем основные факторы, которые могут вызывать вой у собаки.



Почему собака воет

Одиночество

Часто вой — это реакция на одиночество. Если собака остается одна в закрытом пространстве, она может начать выть от скуки или стресса. Возможно, питомец просто не приучен к одиночеству, и нужно научить его спокойно оставаться одному.

Страх

Даже крупные и смелые породы собак могут чего-то бояться. Их пугают громкие звуки, резкий шум или даже необычные звуки из соседней квартиры.

Физические потребности

Одной из причин может быть голод или жажда. Проверьте, достаточно ли корма получает ваш питомец и не пора ли пересмотреть график кормления.

Желание внимания или активности

Питомец может выть, если ему нужно на прогулку, в туалет, или он просто хочет общения с хозяином или другими собаками. Особенно это актуально в периоды гормональной активности.

Проблемы со здоровьем

Если вы перепробовали всё, но собака продолжает выть, стоит отвезти её к ветеринару. Вой может сигнализировать о заболевании или травме.

Особенно часто воют молодые или взрослые собаки, которые не получают достаточной физической нагрузки. Поэтому важно уделять время их тренировкам и играм.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



