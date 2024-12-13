Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейная ипотека в России остаётся доступной для семей с детьми
Курица с цитрусовыми — это что-то новенькое: готовим цыплёнка с мандариновой сальсой
Лучшие методы для восстановления волос после окрашивания и химии
Усовершенствованная аудиосистема: выгодное вложение или пустая трата
Руки почти как базуки: мощно прокачать трицепс поможет это упражнение
Вадим Андреев рассказал, что много раз умирал на экране и насмотрелся на бесноватых
Не игнорируйте симптомы рака: резкое похудение и тяжесть после еды
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Авиакомпании предлагает рейсы а Мальдивы в бизнес-классе

Щенок или взрослая собака: плюсы и минусы обоих вариантов

2:45
Зоосфера » Собаки

Завести собаку — важный шаг, требующий осознания своих возможностей и ответственности. Особенно сложно бывает с щенками: воспитание маленького друга требует времени, терпения и знаний. 

Щенок
Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок

Для тех, у кого немного свободного времени или опыта в уходе за животными, взрослый пес может стать отличным выбором. Такие собаки часто социализированы, знают базовые команды, приучены к туалету и регулярным прогулкам. Это значительно облегчает жизнь хозяину.

В чем преимущества взрослого питомца

Взрослая собака — это уже сформировавшаяся личность с устоявшимися привычками. Она не будет грызть мебель или обувь, как это часто делают щенки, оставшись дома в одиночестве. Кроме того, владельцу не придется тратить много времени на обучение базовым навыкам — такие собаки зачастую уже готовы к совместной жизни в домашних условиях.

Еще один плюс — возможность заранее узнать характер питомца. В отличие от щенка, у взрослой собаки темперамент и поведение уже сформированы, что помогает избежать неожиданных сюрпризов. Вы можете выбрать спокойного друга или активного компаньона, ориентируясь на свои предпочтения.

Однако стоит учитывать один нюанс. Смена обстановки может вызвать стресс у собаки. Особенно это касается животных, которые пережили приют: им потребуется время на адаптацию к новому дому и окружению. Важно быть готовым к тому, что первые дни или недели питомец может вести себя настороженно или даже замкнуто. Проявите терпение, дайте собаке время привыкнуть и почувствовать себя в безопасности.

О чем важно помнить перед выбором

Прежде чем принимать решение, стоит учесть еще несколько факторов. Например, размер и физическая активность собаки. Взрослые питомцы могут быть как энергичными, так и более спокойными, но все они нуждаются в регулярных прогулках и внимании. Если вы не готовы уделять питомцу время каждый день, возможно, стоит отложить это решение.

Также не стоит забывать о медицинских аспектах. При выборе взрослой собаки важно узнать о ее здоровье: была ли она привита, стерилизована и есть ли хронические заболевания. Такие нюансы помогут избежать неожиданных трат и стрессовых ситуаций в будущем.

И, конечно, будьте готовы к новым эмоциям. Независимо от того, какого питомца вы выберете — щенка или взрослую собаку, он станет вашим верным другом и источником радости на многие годы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Последние материалы
Авиакомпании предлагает рейсы а Мальдивы в бизнес-классе
Грунт, плёнка или ящики: как правильно укрыть виноград на зиму
Все за и против использования искусственной ели, вместо живой
Щенок или взрослая собака: плюсы и минусы обоих вариантов
Фтор в водопроводе: полезен или опасен для здоровья
Цены на куриное мясо — что ждёт россиян в ближайшее время
В России представлен фургон-рефрижератор LADA Granta с холодильной установкой
Снять напряжение и мышечную боль после тренировки и разогнать лимфу поможет этот массажёр-пистолетик
Проверенные способы убрать тёмные круги под глазами за короткое время
Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.