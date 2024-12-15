Взрослый пёс может быть проще в уходе, чем щенок

Выбор между взрослой собакой и щенком — это важный вопрос, который часто ставят перед собой потенциальные владельцы. Воспитание щенка — процесс долгий и требующий терпения, но стоит ли избегать этого этапа и сразу взять взрослого пса?
По словам главы Российской кинологической организации, Владимира Голубева, ответ на этот вопрос зависит от вашего образа жизни и уровня занятости.
Перед принятием решения важно оценить, сколько времени вы можете уделять собаке. Если у вас напряжённый график, взрослый пёс может стать отличным выбором. В отличие от щенка, который нуждается в воспитании и обучении, взрослое животное, как правило, уже социализировано, знает основные команды, приучено к туалету и выгулу, что значительно упрощает уход.
Тем не менее, есть и нюанс: смена обстановки может стать стрессом для взрослой собаки, особенно если она прошла через приют. Таким питомцам нужно больше времени на адаптацию в новом доме.
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