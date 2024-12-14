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Как память кошек влияет на их поведение и отношения с людьми

Кошки запоминают только самых важных людей в своей жизни
1:14
Зоосфера

Как долго кошки помнят своих хозяев: неожиданные факты, которые вас улыбнут

Исследования показывают, что кошки обладают отличной долговременной памятью. Эти пушистые спутницы способны помнить места и людей на протяжении многих лет, если те оставили яркие впечатления.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Но у кошек есть одна особенность: они очень избирательно подходят к тому, что стоит запомнить. В основном память кошек сохраняет только важные события или те, которые связаны с яркими эмоциями.

Это в первую очередь касается людей, с которыми кошка была тесно связана: тех, кто кормил её, играл и ухаживал за ней. Если человек был значимой частью жизни кошки, она будет помнить его всю свою жизнь.

Однако кошки не забывают и трудные моменты. Если с питомцем плохо обращались или он пережил травму, например, был атакован собакой, он запомнит это на долгое время и может стать настороженным к подобным ситуациям в будущем.

Тем не менее, специалисты уверены: если кошка когда-то была близка к человеку, то эта связь останется с ней навсегда, несмотря на время и обстоятельства.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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