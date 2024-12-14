Как память кошек влияет на их поведение и отношения с людьми

Исследования показывают, что кошки обладают отличной долговременной памятью. Эти пушистые спутницы способны помнить места и людей на протяжении многих лет, если те оставили яркие впечатления.
Но у кошек есть одна особенность: они очень избирательно подходят к тому, что стоит запомнить. В основном память кошек сохраняет только важные события или те, которые связаны с яркими эмоциями.
Это в первую очередь касается людей, с которыми кошка была тесно связана: тех, кто кормил её, играл и ухаживал за ней. Если человек был значимой частью жизни кошки, она будет помнить его всю свою жизнь.
Однако кошки не забывают и трудные моменты. Если с питомцем плохо обращались или он пережил травму, например, был атакован собакой, он запомнит это на долгое время и может стать настороженным к подобным ситуациям в будущем.
Тем не менее, специалисты уверены: если кошка когда-то была близка к человеку, то эта связь останется с ней навсегда, несмотря на время и обстоятельства.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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