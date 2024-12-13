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Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого

1:29
Зоосфера

Установите распорядок дня

Кошки ценят рутину. Старайтесь кормить их и играть с ними в одно и то же время каждый день. Это может помочь им понять, когда пора быть активным, а когда пора отдохнуть.

Обиженная кошка
Фото: Wikipedia by allen watkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обиженная кошка

Корректируйте график кормления

Если ваша кошка будит вас к завтраку, подумайте о том, чтобы скорректировать ее график кормления на более позднее утро или даже используйте автоматическую кормушку.

Обеспечьте кошку играми

Кошки нуждаются в умственной и физической стимуляции. Убедитесь, что у них есть игрушки и занятия, чтобы занять их, особенно ночью.

Создайте комфортное спальное место

Сделайте свою спальню удобным и привлекательным местом для сна вашей кошки. Подумайте о том, чтобы обеспечить ей лежанку или спальное место.

Использование затемняющих штор

Кошки часто более активны на рассвете и в сумерках. Использование плотных штор может помочь свести к минимуму ранний утренний свет, который может вызывать пробуждение вашей кошки.

Поставьте ночник

Некоторые кошки могут чувствовать себя в большей безопасности при тусклом ночнике. Это может помочь им ориентироваться в темноте, не нарушая ваш сон.

Будьте терпеливы и последовательны

Чтобы изменить поведение кошки, требуется время. Будьте терпеливы и последовательны в своих усилиях по улучшению сна.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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