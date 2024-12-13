Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого

Кошки ценят рутину. Старайтесь кормить их и играть с ними в одно и то же время каждый день. Это может помочь им понять, когда пора быть активным, а когда пора отдохнуть.
Если ваша кошка будит вас к завтраку, подумайте о том, чтобы скорректировать ее график кормления на более позднее утро или даже используйте автоматическую кормушку.
Кошки нуждаются в умственной и физической стимуляции. Убедитесь, что у них есть игрушки и занятия, чтобы занять их, особенно ночью.
Сделайте свою спальню удобным и привлекательным местом для сна вашей кошки. Подумайте о том, чтобы обеспечить ей лежанку или спальное место.
Кошки часто более активны на рассвете и в сумерках. Использование плотных штор может помочь свести к минимуму ранний утренний свет, который может вызывать пробуждение вашей кошки.
Некоторые кошки могут чувствовать себя в большей безопасности при тусклом ночнике. Это может помочь им ориентироваться в темноте, не нарушая ваш сон.
Чтобы изменить поведение кошки, требуется время. Будьте терпеливы и последовательны в своих усилиях по улучшению сна.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.