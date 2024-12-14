РЖД отменяет плату за оформление перевозочного документа на животных

"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 1 января меняются правила перевозки животных в поездах дальнего следования

С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила, касающиеся провоза домашних животных в поездах дальнего следования. Изменения анонсировала "Федеральная пассажирская компания", дочернее предприятие "РЖД".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Теперь пассажиры смогут брать своих питомцев в купейные вагоны повышенной комфортности фирменных поездов, не оплачивая целое купе. Это станет настоящим облегчением для владельцев животных, особенно тех, кто путешествует по популярным маршрутам, например, в поезде № 104 Москва — Адлер. Ранее для того, чтобы провезти кошку в переноске, требовалось оплатить все четыре места в купе, что не только создавало неудобства, но и приводило к дополнительным расходам.

Кроме того, отменяется плата за оформление перевозочного документа на животное при выкупе всего купе. Также теперь в одном купе можно будет перевозить до четырёх крупных собак или несколько переносок с животными, независимо от того, сколько людей путешествует в этом купе.

Эти изменения стали ответом на многочисленные просьбы пассажиров и должны облегчить путешествия владельцев питомцев, сделав билеты более доступными для всех пассажиров.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

