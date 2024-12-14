РЖД отменяет плату за оформление перевозочного документа на животных

С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила, касающиеся провоза домашних животных в поездах дальнего следования. Изменения анонсировала "Федеральная пассажирская компания", дочернее предприятие "РЖД".
Теперь пассажиры смогут брать своих питомцев в купейные вагоны повышенной комфортности фирменных поездов, не оплачивая целое купе. Это станет настоящим облегчением для владельцев животных, особенно тех, кто путешествует по популярным маршрутам, например, в поезде № 104 Москва — Адлер. Ранее для того, чтобы провезти кошку в переноске, требовалось оплатить все четыре места в купе, что не только создавало неудобства, но и приводило к дополнительным расходам.
Кроме того, отменяется плата за оформление перевозочного документа на животное при выкупе всего купе. Также теперь в одном купе можно будет перевозить до четырёх крупных собак или несколько переносок с животными, независимо от того, сколько людей путешествует в этом купе.
Эти изменения стали ответом на многочисленные просьбы пассажиров и должны облегчить путешествия владельцев питомцев, сделав билеты более доступными для всех пассажиров.
Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.