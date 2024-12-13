Собака часто лает у входной двери? Вот что можно с этим сделать

Понимание триггеров вашей собаки — это первый шаг в борьбе с чрезмерным лаем. Это звук дверного звонка, вид незнакомцев или комбинация того и другого? Обратите внимание на конкретные сигналы, которые запускают лай.
Смоделируйте сценарии дверного звонка, чтобы снизить чувствительность вашей собаки. Запишите звук дверного звонка на телефоне и воспроизводите его с разной громкостью во время игры или приема пищи.
Вознаграждайте своего пушистого друга лакомствами и положительным подкреплением, когда он остается спокойным, постепенно увеличивая интенсивность звука дверного звонка.
Создайте специально отведенную "тихую зону" вдали от входной двери. Приучите свою собаку отступать в это место, услышав дверной звонок. Используйте лакомства, игрушки или удобную лежанку, чтобы сделать эту зону привлекательной. Постоянно подкрепляйте это поведение, чтобы создать положительную ассоциацию с тихой зоной.
Когда ваша собака освоит тихую зону, вводите контролируемые отвлекающие факторы во время имитации дверного звонка.
Увлеките собаку любимой игрушкой или кормушкой-головоломкой, чтобы отвлечь ее внимание от звука дверного звонка. Щедро вознаграждайте спокойное поведение.
Научите свою собаку поведению, альтернативному лаю, когда кто-то приходит. Приучите сидеть или попросите лапу в качестве вежливого приветствия.
Подкрепляйте это поведение лакомствами и позитивным вниманием. Такое перенаправление не только отбивает охоту к лаю, но и способствует воспитанию хороших манер.
Лай — способ коммуникации некоторых псовых (в основном собак), а также ластоногих и лающей иглоногой совы.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.