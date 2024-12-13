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Собака часто лает у входной двери? Вот что можно с этим сделать

1:53
Зоосфера

Определение триггера

Понимание триггеров вашей собаки — это первый шаг в борьбе с чрезмерным лаем. Это звук дверного звонка, вид незнакомцев или комбинация того и другого? Обратите внимание на конкретные сигналы, которые запускают лай.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

Приучение к звуку

Смоделируйте сценарии дверного звонка, чтобы снизить чувствительность вашей собаки. Запишите звук дверного звонка на телефоне и воспроизводите его с разной громкостью во время игры или приема пищи.

Вознаграждайте своего пушистого друга лакомствами и положительным подкреплением, когда он остается спокойным, постепенно увеличивая интенсивность звука дверного звонка.

Создайте тихую зону

Создайте специально отведенную "тихую зону" вдали от входной двери. Приучите свою собаку отступать в это место, услышав дверной звонок. Используйте лакомства, игрушки или удобную лежанку, чтобы сделать эту зону привлекательной. Постоянно подкрепляйте это поведение, чтобы создать положительную ассоциацию с тихой зоной.

Внедрите отвлекающий фактор дверного звонка

Когда ваша собака освоит тихую зону, вводите контролируемые отвлекающие факторы во время имитации дверного звонка.

Увлеките собаку любимой игрушкой или кормушкой-головоломкой, чтобы отвлечь ее внимание от звука дверного звонка. Щедро вознаграждайте спокойное поведение.

Вежливое приветствие

Научите свою собаку поведению, альтернативному лаю, когда кто-то приходит. Приучите сидеть или попросите лапу в качестве вежливого приветствия.

Подкрепляйте это поведение лакомствами и позитивным вниманием. Такое перенаправление не только отбивает охоту к лаю, но и способствует воспитанию хороших манер.

Уточнения

Лай — способ коммуникации некоторых псовых (в основном собак), а также ластоногих и лающей иглоногой совы.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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