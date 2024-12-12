Кузбасские сотрудники МЧС ищут дом шестерым щенкам

МЧС Российской Федерации выложил новость в своём официальном телеграм-канале, что сотрудники Новокузнецка сейчас занимаются поиском хозяев для щенков, маму которых они спасли, пишет Сiбдепо.
Стало известно, что пожарные Кузбасса спасли беременную дворовую собак от стаи бродячих псов. После этого ее забрали жить на территорию части №7 в Новокузнецке. Сотрудники построили для животного будку. Через некоторое время собака родила шестерых щенят.
"У всех черные пятнышки на носу и особая любовь к безопасности", — сказано в сообщении.
Сотрудники МЧС выложили видеозапись с щенятами. Они уже подрастают, поэтому им нужны заботливые владельцы, которые будут их растить.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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