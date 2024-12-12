Кузбасские сотрудники МЧС ищут дом шестерым щенкам

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

МЧС Российской Федерации выложил новость в своём официальном телеграм-канале, что сотрудники Новокузнецка сейчас занимаются поиском хозяев для щенков, маму которых они спасли, пишет Сiбдепо.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Стало известно, что пожарные Кузбасса спасли беременную дворовую собак от стаи бродячих псов. После этого ее забрали жить на территорию части №7 в Новокузнецке. Сотрудники построили для животного будку. Через некоторое время собака родила шестерых щенят.

"У всех черные пятнышки на носу и особая любовь к безопасности", — сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС выложили видеозапись с щенятами. Они уже подрастают, поэтому им нужны заботливые владельцы, которые будут их растить.

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

