Почему ваша собака воет и как ей помочь

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если собака начинает выть, вместо того чтобы верить в суеверия, стоит разобраться в причинах такого поведения. Вой для собак является одной из форм общения, как и лай. Его причины могут быть как физиологическими, так и психологическими.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лабрадор

Почему воет собака — основные причины

Одиночество. Часто собаки начинают выть, оставшись в одиночестве. Это характерно для питомцев, которые не привыкли находиться одни в квартире. Решением может стать приучение животного к самостоятельности.

Страх. Даже крупные и уверенные породы могут испытывать страх. Резкий звук, шум в соседней квартире или другие раздражители могут напугать собаку.

Голод или жажда. Одной из физиологических причин воя может быть недостаток корма или воды. Рекомендуется пересмотреть режим и объем питания.

Другие потребности. Собака может сигнализировать о желании выйти на прогулку, в туалет или о потребности в общении, особенно во время активности гормонов.

Заболевания или травмы. Если все перечисленные причины исключены, стоит обратиться к ветеринару. Возможно, животное испытывает боль или дискомфорт из-за травмы или болезни.

Чаще всего выть склонны молодые собаки или взрослые, которым не хватает физической активности. Регулярные прогулки, игры и внимание помогут питомцу чувствовать себя комфортно и снизят вероятность воя.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

