Кинолог рассказал, кому можно заводить уже взрослую собаку

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Решение о том, чтобы завести собаку, является серьёзным шагом, требующим внимательного подхода. Перед будущими владельцами возникает вопрос: кого выбрать — щенка или уже взрослое животное. Президент Российской кинологической организации Владимир Голубев делится своим мнением о том, кому подойдёт не слишком молодой щенок.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Выбирая между взрослой собакой и щенком, необходимо учитывать свой образ жизни, время, которое вы готовы уделить питомцу, а также личные предпочтения. Взрослая собака может стать прекрасным выбором для нового собаковода. Эти животные уже прошли стадии социализации и обучения, что значительно упрощает жизнь их владельцам. Обычно они уже привыкли к прогулкам и знают основные правила поведения в доме, их характер сложился, передаёт "Мослента".

Однако стоит помнить, что у взрослой собаки смена обстановки может вызвать стресс. Собаки как из питомника, так и из приюта нуждаются в процессе адаптации. Важно предоставить животному время, чтобы оно смогло привыкнуть к новому окружению и людям вокруг.

Уточнения

Собаково́дство — вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.



