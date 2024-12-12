Учёные раскрыли тайну уникального окраса рыжих котов

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Генетики из Стэнфордского университета в США выявили причину, по которой у домашних кошек появляется рыжий окрас шерсти.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рыжий кот спит на постели

За это отвечает специфический ген, который оставался неидентифицированным на протяжении более 60 лет. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science.

Как сообщают авторы открытия, долгое время не удавалось установить генетическую основу этого уникального окраса из-за его ненормальной природы, связанной с отсутствием определённых сегментов ДНК в геноме кошек.

Учёные обнаружили, что в клетках кожи тех кошек, у которых наблюдается рыжая шерсть, уровень экспрессии РНК гена Arhgap36 в 13 раз выше по сравнению с участками, где мех не обладает таким цветом.

Исследователи предполагали, что белок, кодируемый сверхактивным геном Arhgap36, мог претерпеть мутации. Однако они были удивлены, обнаружив, что предшествующая ему последовательность содержала делецию (изменение в структуре хромосомы), которая, по их мнению, могла оказать влияние на общую экспрессию данного гена.

Этот участок делеции, имеющий длину пять килобаз, оказался характерным для всех рыжих кошек, которые были изучены в рамках этого исследования.

Уточнения

Стэ́нфордский университе́т — частный исследовательский университет в Стэнфорде, штат Калифорния, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире.

