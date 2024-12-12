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Почему кошки так много спят? Интересные факты о сне питомцев

1:25
Зоосфера

Почему кошки так долго спят

Кошки спят 12-16 часов в сутки, что может показаться человеку чрезмерным. Будучи хищниками, кошки нуждаются в достаточном отдыхе, чтобы оставаться бдительными и сосредоточенными.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Продолжительность сна зависит от этапа жизни: котятам требуется до 20 часов, а взрослым кошкам — 15 часов и меньше. Пожилые кошки часто спят больше из-за снижения активности, проблем со здоровьем или потери подвижности.

Кроме того, сон необходим для сохранения энергии. Кошки часто дремлют по 15-30 минут. Эти короткие перерывы позволяют им восстановить силы, не погружаясь в глубокий сон. Кошки остаются готовыми быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Кошки — сумеречные животные, наиболее активные на рассвете и в сумерках. Если кажется, что ваша кошка спит слишком много, это может быть связано с тем, что она не спит ночью. Обеспечьте занятия перед сном, чтобы занять питомца.

Кошки также могут спать от скуки. Поэтому важно проводить со своим питомцем как можно больше времени. Подарите кошке интересные игрушки и высокие домики, чтобы ей было весело. Это поможет предотвратить деструктивное поведение вашего питомца.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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