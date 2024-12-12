Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Замедленные движения

Заметные изменения в характере движений вашей кошки, такие как неторопливый темп или нежелание прыгать на более высокие поверхности, могут быть признаками старения. Обеспечьте доступные места для отдыха и комфортного передвижения вашей кошки.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрный мейнкун

Изменение привычек груминга

Стареющие кошки могут испытывать трудности с вылизыванием, что приводит к менее ухоженному внешнему виду. Следите за изменениями в состоянии шерсти.

Колебания веса

Изменения в весе, будь то прибавка или потеря, могут свидетельствовать о проблемах, связанных со старением. Регулярный мониторинг и корректировка рациона могут помочь справиться с изменениями веса и поддержать общее состояние здоровья вашей кошки.

Стоматологические проблемы

Проблемы с зубами у кошек становятся более распространенными с возрастом. Обращайте внимание на изменения в привычках питания, неприятный запах изо рта или прикосновение лапой ко рту, так как это может сигнализировать о проблемах с зубами.

Сдвиги в режиме сна

Пожилые кошки, как правило, спят больше и могут быть более придирчивыми к обстановке для сна. Обеспечение комфортного, тихого и тёплого пространства может способствовать их благополучию.

Изменения в вокализации

Изменения в обычной вокализации вашей кошки могут произойти с возрастом. Повышенная вокализация, особенно в ночное время, может быть признаком дискомфорта или когнитивных изменений.

Проблемы с лотком

Стареющие кошки могут испытывать проблемы с лотком, такие как трудности с доступом к лотку или изменение привычек в туалете. Держите лоток в легкодоступном месте и следите за признаками дискомфорта во время опорожнения.

Ухудшение слуха и зрения

С возрастом у кошек могут ухудшаться слух и зрение. Чтобы помочь питомцу, сохраняйте привычную обстановку и избегайте резких изменений в окружающей среде.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей



