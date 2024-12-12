Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть

Заметные изменения в характере движений вашей кошки, такие как неторопливый темп или нежелание прыгать на более высокие поверхности, могут быть признаками старения. Обеспечьте доступные места для отдыха и комфортного передвижения вашей кошки.
Стареющие кошки могут испытывать трудности с вылизыванием, что приводит к менее ухоженному внешнему виду. Следите за изменениями в состоянии шерсти.
Изменения в весе, будь то прибавка или потеря, могут свидетельствовать о проблемах, связанных со старением. Регулярный мониторинг и корректировка рациона могут помочь справиться с изменениями веса и поддержать общее состояние здоровья вашей кошки.
Проблемы с зубами у кошек становятся более распространенными с возрастом. Обращайте внимание на изменения в привычках питания, неприятный запах изо рта или прикосновение лапой ко рту, так как это может сигнализировать о проблемах с зубами.
Пожилые кошки, как правило, спят больше и могут быть более придирчивыми к обстановке для сна. Обеспечение комфортного, тихого и тёплого пространства может способствовать их благополучию.
Изменения в обычной вокализации вашей кошки могут произойти с возрастом. Повышенная вокализация, особенно в ночное время, может быть признаком дискомфорта или когнитивных изменений.
Стареющие кошки могут испытывать проблемы с лотком, такие как трудности с доступом к лотку или изменение привычек в туалете. Держите лоток в легкодоступном месте и следите за признаками дискомфорта во время опорожнения.
С возрастом у кошек могут ухудшаться слух и зрение. Чтобы помочь питомцу, сохраняйте привычную обстановку и избегайте резких изменений в окружающей среде.
Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!