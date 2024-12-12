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Какая ответственность грозит за натравливание собаки на человека?

Зоосфера

Согласно действующему законодательству, в случае нападения собаки на человека, повлекшего за собой тяжкий вред здоровью, виновного могут арестовать на срок до шести месяцев.

Зубы собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зубы собаки

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ужесточить наказание за нападения собак на людей, считая существующие санкции, предусмотренные для владельцев собак, недостаточными.

"Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, — это максимум арест до шести месяцев. <…> Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования — до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных — до 5000 рублей. Но так нельзя", — заявил глава СПЧ.

При этом за жестокое обращение с животными предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Между тем сообщения о пострадавших от нападения домашних собак появляются с пугающей регулярностью, поэтому натравливание собаки на человека недавно предложили приравнять к вооруженному хулиганству.

Использование опасных животных в хулиганских целях Верховный суд России предлагает рассматривать как применение оружия. В высшей судебной инстанции напомнили, что под оружием при совершении хулиганства понимаются любые материальные объекты, которые могут причинить вред здоровью человека. К таким объектам, по мнению ВС, относятся и животные.

"Если в процессе хулиганства лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, содеянное может быть квалифицировано по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ по признаку применения предмета, используемого в качестве оружия", — объяснили в суде.

Соответствующие поправки ВС РФ предложили внести в постановление Пленума о судебной практике по делам о хулиганстве от 15 ноября 2007 года № 45.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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