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Что собака видит в зеркале? Понимает ли она, что по ту сторону находится её отражение?

1:04
Зоосфера

Когда собака замечает зеркало, она ведёт себя так, будто узнаёт себя или своего сородича и пытается исследовать этот новый объект. Но так ли это на самом деле?

Померанский шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Померанский шпиц

В 2017 году на факультете психологии Барнардского колледжа в США учёные провели исследование, которое показало, что собаки не могут узнавать себя в зеркале. Для того чтобы распознать себя или других животных, собаки в основном используют обоняние.

Увидев отражение в зеркале, питомец, конечно, начинает проявлять интерес. Выглядит это забавно: он может пытаться обойти зеркало, лаять или выть, принимать позы для нападения и обнюхивать движущийся объект. Но если собака не чувствует запаха, она может быстро потерять интерес к зеркалу и переключиться на что-то другое.

Тем не менее способность узнавать себя в отражении была обнаружена у других животных, таких как орангутаны, шимпанзе, гориллы, дельфины, косатки, слоны и сороки.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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