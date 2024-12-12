Что собака видит в зеркале? Понимает ли она, что по ту сторону находится её отражение?

Когда собака замечает зеркало, она ведёт себя так, будто узнаёт себя или своего сородича и пытается исследовать этот новый объект. Но так ли это на самом деле?
В 2017 году на факультете психологии Барнардского колледжа в США учёные провели исследование, которое показало, что собаки не могут узнавать себя в зеркале. Для того чтобы распознать себя или других животных, собаки в основном используют обоняние.
Увидев отражение в зеркале, питомец, конечно, начинает проявлять интерес. Выглядит это забавно: он может пытаться обойти зеркало, лаять или выть, принимать позы для нападения и обнюхивать движущийся объект. Но если собака не чувствует запаха, она может быстро потерять интерес к зеркалу и переключиться на что-то другое.
Тем не менее способность узнавать себя в отражении была обнаружена у других животных, таких как орангутаны, шимпанзе, гориллы, дельфины, косатки, слоны и сороки.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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