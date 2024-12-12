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Как готовят собак-актёров: секреты дрессировки

1:08
Зоосфера

Ирина Афанасьева, кинолог, специализирующийся на подготовке животных к съёмкам в кино, рассказала о том, как начинается подготовка собак-актёров. По словам Ирины, в основе обучения лежит классическая дрессировка. Однако, чтобы подготовить собаку к роли в кино, необходимо использовать особые приёмы обучения.

Собака
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

"Мы не можем уйти от основных навыков из общего курса дрессировки. Мы усложняем все эти трюки. Например, из команды "лежать" кладем собаку на бок, из команды "сидеть" собака поднимается на задние лапы, из команды "стоять" изучаем движения вперед, назад, влево, вправо", — поделилась опытом Ирина Афанасьева.

Кроме того, существуют уникальные трюки, которые не входят в общий курс дрессировки. Например, имитация хромоты.

Ирина также отметила, что подготовка собак-актёров начинается с раннего возраста. Например, австралийский хилер по кличке Андор начал сниматься в кино с четырёх месяцев, и на его счету уже десятки кинокартин.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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