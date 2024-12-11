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Уход за шерстью кошки во время отопительного сезона

1:49
Зоосфера

В холодное время года шерсть кошки требует особого внимания и ухода, чтобы избежать её пересыхания и появления перхоти. Об этом интернет-изданию "Питомцы" рассказала Олеся Смирнова, профессиональный грумер и хендлер по кошкам, основатель груминг-салона Oliry в Рязани. 

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

По её словам, в домашних условиях можно использовать специальные спреи для увлажнения шерсти животного. Они помогают предотвратить накопление статического электричества.

Грумер также отметила, что для правильного ухода за шерстью кошки необходимо обратиться к специалисту, который поможет выбрать подходящий спрей. Кроме того, эксперт рекомендует увеличить частоту посещения груминг-салонов и мытья животного с использованием специальных уходовых средств, включая маски.

Для предотвращения пересыхания шерсти также можно установить в квартире увлажнитель воздуха.

Владельцам кошек в зимний период следует обратить внимание на питание своего питомца. Необходимо пересмотреть рацион и добавить в него микроэлементы, которые питают и увлажняют кожу животного.

С этим мнением согласилась Надежда Румянцева, судья международной категории по всем породам кошек и основатель школы груминга кошек в России.

"Питание кошек важно в любое время года, но зимой, когда шерсть и кожа иссушаются, теряют свою эластичность, необходимо добавление омега-кислот, рыбьего жира, специализированных кормов, которые будут поддерживать кошку в течение этого периода", — отметила она.

Однако эксперты напоминают, что добавлять витамины в рацион кошки следует только после консультации с ветеринарным врачом.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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