Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты насыщенного и яркого борща: правильная зажарка
Путешественник рассказал про страну с самым дружественным отношением к России
Как сделать авто с пробегом удобнее и технологичнее
Когда и как разделить пион, чтобы растение быстро прижилось
Три вещи, которые стоит убрать из гардероба
Идеальное филе для новогоднего стола: разделываем селёдку
Пуансеттия: идеальный подарок на Новый год с минимальным уходом
Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год

Что делать, если кот мешает спать ночью

Как приучить кота отдыхать ночью и дать себе выспаться
1:12
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой ночной активности своих питомцев. Коты, как правило, особенно активны в тёмное время суток, что может доставить неудобства их хозяевам, которые хотят спокойно выспаться. Четвероногие друзья могут бегать по квартире, сбрасывать вещи с полок и прыгать на кровать. Как же приучить кота спать ночью и сделать ночной отдых хозяев спокойным?

Игры перед сном

Для того чтобы кошка потратила свою энергию и устала, нужно поиграть с ней примерно за полчаса до сна. Активные игры помогут питомцу "выплеснуть" свою энергию, и, скорее всего, ночью она не будет бегать по квартире, а будет спокойно отдыхать в своей лежанке.

Лайфхак с игрушками

Если вечерние игры не помогают успокоить питомца, стоит приобрести больше игрушек для кота. Игрушки помогут занять животное в ночное время, и оно не будет тревожить хозяев. Пусть кошка занимается самостоятельно, не мешая своему владельцу спать.

С этими простыми методами вы сможете приучить своего кота к ночному отдыху, и ночные беспокойства больше не будут мешать вашему сну.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Недвижимость
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз Аудио 
Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу
Авто
Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Путешественник рассказал про страну с самым дружественным отношением к России
Как сделать авто с пробегом удобнее и технологичнее
Когда и как разделить пион, чтобы растение быстро прижилось
Три вещи, которые стоит убрать из гардероба
Идеальное филе для новогоднего стола: разделываем селёдку
Пуансеттия: идеальный подарок на Новый год с минимальным уходом
Как приучить кота отдыхать ночью и дать себе выспаться
Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год
Минус 10 кг за месяц: секрет кардиотренировок для быстрого похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.