Что делать, если кот мешает спать ночью

Как приучить кота отдыхать ночью и дать себе выспаться

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой ночной активности своих питомцев. Коты, как правило, особенно активны в тёмное время суток, что может доставить неудобства их хозяевам, которые хотят спокойно выспаться. Четвероногие друзья могут бегать по квартире, сбрасывать вещи с полок и прыгать на кровать. Как же приучить кота спать ночью и сделать ночной отдых хозяев спокойным?

Игры перед сном

Для того чтобы кошка потратила свою энергию и устала, нужно поиграть с ней примерно за полчаса до сна. Активные игры помогут питомцу "выплеснуть" свою энергию, и, скорее всего, ночью она не будет бегать по квартире, а будет спокойно отдыхать в своей лежанке.

Лайфхак с игрушками

Если вечерние игры не помогают успокоить питомца, стоит приобрести больше игрушек для кота. Игрушки помогут занять животное в ночное время, и оно не будет тревожить хозяев. Пусть кошка занимается самостоятельно, не мешая своему владельцу спать.

С этими простыми методами вы сможете приучить своего кота к ночному отдыху, и ночные беспокойства больше не будут мешать вашему сну.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



