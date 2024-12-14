Как украсить дом гирляндами, чтобы не повредить питомцам

Безопасное украшение дома для владельцев домашних животных

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новогодние гирлянды — это не только символ праздника, но и потенциальная угроза для здоровья домашних животных. Интенсивное мигание огней и яркий свет могут вызвать стресс и беспокойство у питомцев, особенно если гирлянды горят всю ночь. Для мелких животных, таких как хомяки, морские свинки и другие грызуны, яркий свет может нарушить их ночной режим. Даже птицы в клетках могут испытывать проблемы с отдыхом из-за избытка искусственного света. Однако это не означает, что нужно отказаться от новогодних гирлянд. Просто стоит принять некоторые меры предосторожности.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

Вот 5 правил безопасности для владельцев домашних животных:

Выбирайте гирлянды с ровным светом. Вместо мигающих огоньков используйте гирлянды, которые излучают стабильный свет. Они меньше отвлекают животных и не вызывают лишнего стресса. Используйте теплые и приглушенные оттенки. Снизьте яркость освещения, чтобы создать более комфортную атмосферу для питомцев. Выключайте гирлянды ночью. Чтобы животные могли спокойно отдыхать в темноте, не оставляйте гирлянды включенными на ночь. Выбирайте короткие гирлянды. Это уменьшает риск того, что животные могут зацепиться за них. Короткие гирлянды лучше размещать на достаточной высоте, чтобы питомцы не могли до них добраться. Не переусердствуйте с украшениями на улице. Укромные уголки, в которых отдыхают животные, не должны быть ярко освещены. Умеренность в украшении сада поможет сохранить комфорт питомцев.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

