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Эксперимент с собаками показал способность к осмысленному общению

Собаки проявили осмысленное поведение, используя кнопки для общения
1:23
Зоосфера

Недавний научный эксперимент, проведенный сотрудниками Калифорнийского университета, доказал, что собаки способны использовать комбинации слов для общения с людьми, что свидетельствует о более высоком уровне их интеллекта, чем считалось ранее.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Эксперимент, который длился 21 месяц, использовал специальные панели с кнопками, на которых собаки могли нажимать, чтобы сообщить о своих потребностях. В исследовании участвовало 152 собаки, и всего было совершено 260 тысяч нажатий, из которых 195 тысяч были сделаны собаками самостоятельно.

Основные команды, которые использовали питомцы, включали такие слова, как "прогулка", "еда", "вода" и "игра". Однако также были зафиксированы более сложные комбинации, например, "снаружи" и "туалет", что позволяет сделать вывод о способности собак осмысленно комбинировать слова для выражения более сложных мыслей.

Результаты эксперимента предполагают, что собаки могут думать о событиях, произошедших в прошлом, а также о предметах, которых в данный момент нет рядом. Несмотря на то, что для окончательных выводов требуется больше исследований, уже сейчас эксперты уверены, что эти данные могут радикально изменить представление о интеллекте собак.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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