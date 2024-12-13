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Что стоит за охотой на хвост у собак и кошек

Почему собаки и кошки охотятся на свой хвост
1:27
Зоосфера

Многие владельцы домашних животных могли наблюдать, как их питомцы, будь то коты или собаки, охотятся на свои хвосты. Но что стоит за этим поведением?

Питомцы осознают, что хвост — это часть их тела, и не воспринимают его как угрозу или объект для поедания. Причины, по которым животные атакуют свои хвосты, отличаются у собак и кошек.

У собак основная причина заключается в скуке и потребности в умственной стимуляции. В некоторых случаях собака начинает "общаться с собой", когда ей не уделяют внимание. Такие игры могут продолжаться долго, потому что из-за бега по кругу у собаки не кружится голова, и она может делать это до бесконечности.

Кошки же преследуют свой хвост как часть охотничьего инстинкта. Для них это своего рода тренировка — они сохраняют бдительность, как при настоящей охоте, готовясь к мгновенной атаке на потенциальную добычу. Хвост привлекает их внимание как объект для оттачивания охотничьих навыков. Коты осознают, что хвост — это их часть тела, и поэтому не наносят себе вреда, а после "победы" начинают ухаживать за ним.

Если ваша собака гоняется за хвостом, стоит предложить ей прогулку или игрушку, например, мяч. А вот если кошка занимается этим, не стоит вмешиваться — лучше оставить её в покое.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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