Какие породы кошек легче всего поддаются дрессировке? Названы основные породы

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие породы кошек лучше всего дрессируются

Стоит отметить, что все породы кошек в той или иной степени поддаются дрессировке, вопреки мифам. Кошки не хуже собак обучаются разным командам и трюкам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Однако считается, что лучше всего для обучения подходят бенгальские, абиссинские, сомалийские кошки, шотландские вислоухие кошки и мейн-куны.

Мейн-куны легче всего поддаются дрессировке, потому что они более ориентированы на людей, чем другие животные. Кошки этой породы более энергичны и очень умны, что делает их легко поддающимися дрессировке.

С какого возраста следует начинать дрессировать кошку

Начинайте дрессировать кошку в возрасте 7-8 месяцев. В этом возрасте питомец уже способен понять, чего хочет человек или что нужно сделать для получения награды.

Наблюдайте за своим питомцем, чтобы определить особые привычки животного, любимые игры и превратить обычное поведение в трюки или научить командам.

Важно подходить к дрессировке и обучению с индивидуальным подходом и найти то, что сможет заинтересовать вашего питомца.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



