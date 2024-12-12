Какие породы кошек легче всего поддаются дрессировке? Названы основные породы

Стоит отметить, что все породы кошек в той или иной степени поддаются дрессировке, вопреки мифам. Кошки не хуже собак обучаются разным командам и трюкам.
Однако считается, что лучше всего для обучения подходят бенгальские, абиссинские, сомалийские кошки, шотландские вислоухие кошки и мейн-куны.
Мейн-куны легче всего поддаются дрессировке, потому что они более ориентированы на людей, чем другие животные. Кошки этой породы более энергичны и очень умны, что делает их легко поддающимися дрессировке.
Начинайте дрессировать кошку в возрасте 7-8 месяцев. В этом возрасте питомец уже способен понять, чего хочет человек или что нужно сделать для получения награды.
Наблюдайте за своим питомцем, чтобы определить особые привычки животного, любимые игры и превратить обычное поведение в трюки или научить командам.
Важно подходить к дрессировке и обучению с индивидуальным подходом и найти то, что сможет заинтересовать вашего питомца.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
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