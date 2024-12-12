Разгадка феномена рыжих кошек

Что скрывает ген рыжего окраса у кошек

Ученые Сиднейского университета раскрыли генетическую тайну рыжих кошек: почему чаще всего рыжими бывают самцы, а трехцветными только самки. Оказывается, дело в половых хромосомах.

Еще в 1912 году генетик Кларенс Кук Литтл выдвинул гипотезу, что окрас шерсти кошек зависит от варианта гена, расположенного на X-хромосоме. Он предположил, что рыжий цвет шерсти определяется мутацией в этом гене. У самцов, имеющих только одну X-хромосому, наличие этой мутации делает их рыжими.

Самки, в свою очередь, имеют две X-хромосомы, и одна из них случайным образом инактивируется. Это приводит к тому, что в некоторых участках их кожи активируется X-хромосома с мутацией, а в других — без. В результате шерсть у самок может быть трехцветной или черепаховой. Если обе X-хромосомы самки содержат мутацию, то самка станет рыжей, но такие случаи — исключение.

Именно поэтому трехцветных самцов почти не бывает, за исключением очень редких аномалий половых хромосом. Недавние исследования подтвердили теорию, обнаружив, что клетки кожи рыжих кошек вырабатывают в 13 раз больше РНК гена Arhgap36, чем участки кожи, где нет рыжего пигмента. Причиной повышенной активности гена оказалась делецией хромосомы, которая влияет на его экспрессию.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



