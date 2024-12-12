Как мотивировать собаку с помощью лакомств

Во время дрессировки собак лакомства играют важную роль, помогая мотивировать питомца на выполнение команд. Чтобы выбрать подходящее угощение, нужно учитывать несколько факторов.
Во-первых, лакомство должно быть удобным для транспортировки. Например, сырое мясо может пачкать руки и оставлять неприятный запах. Во-вторых, оно должно быть достаточно вкусным, чтобы питомец с удовольствием его съел и был заинтересован в выполнении команды. Без этого дрессировка не будет эффективной.
Также важно, чтобы угощение было маленьким по размеру, полезным и легко жевалось. Отличными вариантами могут быть порезанные кубиками сардельки, вареная колбаса, галетное печенье или нежирные сорта сыра. Но не стоит забывать, что такие лакомства нужно давать в ограниченных количествах, чтобы не вызвать проблемы с пищеварением у собаки.
Обычный корм для дрессировки не подходит, так как для успешного обучения питомца необходимо дать ему стимул, а корм не всегда вызывает у собак такую же мотивацию, как вкусные лакомства.
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