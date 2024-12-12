Почему чихуахуа и другие маленькие породы так привязаны к хозяевам

Собаки, чья верность не зависит от размера

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что преданность собак своему владельцу зависит от их размера. Но на самом деле маленькие породы часто оказываются особенно верными. Чихуахуа, ши-тцу, йоркширские терьеры и таксы — все эти собачки известны своей привязанностью к хозяевам. Они часто следуют за владельцами повсюду, и при этом могут страдать от одиночества, проявляя тоску или даже ревность.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чихуахуа

Чихуахуа особенно активна и сильно привязана к своему владельцу, она плохо переносит одиночество и страдает от разлуки. Ши-тцу — спокойная и любознательная собака, которая всегда рядом с хозяином, несмотря на свою независимость. Йоркширский терьер — это социально активная порода, обожаюшая общение с людьми и требующая постоянного внимания. Такса, в свою очередь, идеально подходит для одиноких людей: она спокойно относится к чужим, но тесно привязана к своему владельцу.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



