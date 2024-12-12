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Почему чихуахуа и другие маленькие породы так привязаны к хозяевам

Собаки, чья верность не зависит от размера
1:00
Зоосфера

Существует мнение, что преданность собак своему владельцу зависит от их размера. Но на самом деле маленькие породы часто оказываются особенно верными. Чихуахуа, ши-тцу, йоркширские терьеры и таксы — все эти собачки известны своей привязанностью к хозяевам. Они часто следуют за владельцами повсюду, и при этом могут страдать от одиночества, проявляя тоску или даже ревность.

Чихуахуа
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чихуахуа

Чихуахуа особенно активна и сильно привязана к своему владельцу, она плохо переносит одиночество и страдает от разлуки. Ши-тцу — спокойная и любознательная собака, которая всегда рядом с хозяином, несмотря на свою независимость. Йоркширский терьер — это социально активная порода, обожаюшая общение с людьми и требующая постоянного внимания. Такса, в свою очередь, идеально подходит для одиноких людей: она спокойно относится к чужим, но тесно привязана к своему владельцу.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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