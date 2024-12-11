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Как ухаживать за шерстью кошки? Делайте так, и она будет блестящей и шелковистой

1:30
Зоосфера

Как правильно ухаживать за шерстью кошки

Секрет шелковистой шерсти кошки заключается в сочетании диеты, груминга и общего ухода.

Мейн-кун
Фото: openverse.org by ~Sage~, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Мейн-кун

Для гладкой шерсти и здоровой кожи важно выбирать продукты, богатые витаминами группы В и витамином А. Это говяжья печень, мясо, молочные продукты, яичные желтки, печень морской рыбы, лосось.

Периодическое купание может помочь удалить грязь и излишки жира, с которыми не может справиться расчесывание. Используйте шампунь, предназначенный для кошек, и тщательно смойте его, чтобы избежать остатков.

Если у кошки отсутствует или мало подшерстка, вы можете использовать силиконовую рукавицу или щетку для расчесывания, которая удаляет лишнюю шерсть и массирует кожу. Для расчесывания также хороша щетка с натуральной щетиной или расческа с тупыми зубьями.

Как правильно увлажнять шерсть кошки

Чтобы увлажнить кожу кошки, вы можете использовать увлажняющее масло или лосьон, разработанные специально для кошек. Эти средства нормализуют выработку кожного сала и не пересушивают кожу.

Кроме того, кондиционер после купания делает шерсть кошки блестящей и напитанной. Обезжиривающая паста глубоко очищает волосы и подготавливает их к интенсивному увлажнению. Антистатик для кошек предотвращает образование колтунов.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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