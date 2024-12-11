Стало известно, с какой целью собаки и коты ведут охоту на собственный хвост

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные понимают, что их хвост — это естественная часть тела. Они не воспринимают его как угрозу и не рассматривают его в качестве лакомства. Однако причины, по которым собаки и кошки реагируют на свои хвосты, различаются, как сообщает TechInsider.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

По мнению специалистов, основным фактором, толкающим собак на нападение на собственный хвост, является скука и необходимость в умственной активности. Таким образом, собака ведет внутренний диалог, когда не получает должного внимания. Эксперты отмечают, что при длительном беге по кругу у собак не происходит головокружения, что позволяет им заниматься этим непродолжительное время.

Кошки, в свою очередь, гонятся за хвостом как подтверждение своего статуса охотников. Играя с хвостом, они поддерживают свою бдительность, ведь им необходимо быть готовыми к внезапной атаке на потенциальную жертву.

Хвост привлекателен, и именно поэтому не может оставаться без внимания. К тому же, благодаря этой игре, кошки совершенствуют свои охотничьи навыки.