Эксперты рассказали, как научить кота командам

Многочисленные владельцы кошек мечтают, чтобы их пушистые питомцы реагировали на команды так же, как это делают собаки. И это, безусловно, возможно — наладить общение с другом по лапам можно даже без использования словесных команд.
Кошки прекрасно улавливают невербальные сигналы, такие как движения, выражения лиц и позы. В качестве первого шага можно попробовать использовать простые жесты, например, привлечь внимание питомца движением рук.
Как и многие другие живые существа, кошки обучаются на основе своего опыта. Один из наиболее действенных методов — это позитивное подкрепление.
Например, можно применять любимые лакомства вашего кота в качестве награды за правильное выполнение команды или реакцию на жесты. Важно установить несколько элементарных команд и настойчиво сохранять последовательность в их использовании. К примеру, необходимо применять один и тот же жест или одно и то же слово для обозначения конкретных действий.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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