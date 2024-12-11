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Эксперты рассказали, как научить кота командам

1:05
Зоосфера

Многочисленные владельцы кошек мечтают, чтобы их пушистые питомцы реагировали на команды так же, как это делают собаки. И это, безусловно, возможно — наладить общение с другом по лапам можно даже без использования словесных команд.

Сиамский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамский кот

Кошки прекрасно улавливают невербальные сигналы, такие как движения, выражения лиц и позы. В качестве первого шага можно попробовать использовать простые жесты, например, привлечь внимание питомца движением рук.

Как и многие другие живые существа, кошки обучаются на основе своего опыта. Один из наиболее действенных методов — это позитивное подкрепление.

Например, можно применять любимые лакомства вашего кота в качестве награды за правильное выполнение команды или реакцию на жесты. Важно установить несколько элементарных команд и настойчиво сохранять последовательность в их использовании. К примеру, необходимо применять один и тот же жест или одно и то же слово для обозначения конкретных действий. 

 

 

 

 

 

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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