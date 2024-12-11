Породы собак, отличающиеся особой верностью хозяевам

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что величина собаки напрямую влияет на её верность хозяевам. Однако на практике именно небольшие породы часто оказываются более преданными.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спящая собака

Согласно мнению специалистов, такие породы, как чихуахуа, ши-тцу, йоркширский терьер и такса, проявляют крепкую привязь к своим владельцам. Эти маленькие питомцы всегда находятся рядом с хозяином, их можно увидеть, следящими за каждым его шагом. Иногда, оставаясь одними, они могут испытывать ревность или тоску. Эти собаки обладают удивительной способностью чувствовать настроение своих хозяев и становятся для них верными товарищами.

Чихуахуа отличается живым характером и сильной привязанностью к владельцу, с трудом переносит одиночество и страдает от разлуки. Ши-тцу — поразительно верная собака, которая настойчиво следует за своим хозяином. Она любопытна, но в то же время спокойна. Йоркширский терьер — очень дружелюбная порода, обожающее общение с людьми и требующее постоянного внимания. Такса — отличный выбор для одиноких людей, она достаточно спокойна с незнакомцами, но очень предана своему хозяину.

Уточнения

Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак. Существует несколько разновидностей такс, отличающихся размерами и весом — стандартные, миниатюрные и кроличьи.

