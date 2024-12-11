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Породы собак, отличающиеся особой верностью хозяевам

1:18
Зоосфера

Существует мнение, что величина собаки напрямую влияет на её верность хозяевам. Однако на практике именно небольшие породы часто оказываются более преданными.

Спящая собака
Фото: Wikipedia by Austin Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спящая собака

Согласно мнению специалистов, такие породы, как чихуахуа, ши-тцу, йоркширский терьер и такса, проявляют крепкую привязь к своим владельцам. Эти маленькие питомцы всегда находятся рядом с хозяином, их можно увидеть, следящими за каждым его шагом. Иногда, оставаясь одними, они могут испытывать ревность или тоску. Эти собаки обладают удивительной способностью чувствовать настроение своих хозяев и становятся для них верными товарищами.

Чихуахуа отличается живым характером и сильной привязанностью к владельцу, с трудом переносит одиночество и страдает от разлуки. Ши-тцу — поразительно верная собака, которая настойчиво следует за своим хозяином. Она любопытна, но в то же время спокойна. Йоркширский терьер — очень дружелюбная порода, обожающее общение с людьми и требующее постоянного внимания. Такса — отличный выбор для одиноких людей, она достаточно спокойна с незнакомцами, но очень предана своему хозяину.

 

Уточнения

Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак. Существует несколько разновидностей такс, отличающихся размерами и весом — стандартные, миниатюрные и кроличьи.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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