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Как приучить собаку носить обувь? Проверенные лайфхаки

1:26
Зоосфера

Внедряйте постепенно

Начните с того, что положите обувь рядом с собакой, не надевая ее. Позвольте собаке обнюхать и исследовать, чтобы привыкнуть к их присутствию.

Йоркширский терьер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йоркширский терьер

Положительная ассоциация

Ассоциируйте обувь с положительными впечатлениями. Используйте лакомства или любимые игрушки во время знакомства с обувью, чтобы создать положительную связь.

Ощущение прикосновения

Нежно прикасайтесь к лапам собаки, постепенно переходя к когтям. Это поможет вашей собаке привыкнуть к ощущению, когда ее лапы берут в руки.

Короткие тренировки

Тренировки должны быть короткими и позитивными. Постепенно увеличивайте время, которое ваша собака проводит с обувью, поощряя спокойное поведение.

Положительное подкрепление

Вознаграждайте свою собаку за ношение обуви. Используйте лакомства и похвалу во время и после надевания обуви, чтобы закрепить положительное поведение.

Тренируйтесь в помещении

Начните заниматься в помещении, где ваша собака чувствует себя комфортно. Это уменьшает отвлекающие факторы и позволяет им сосредоточиться на новом опыте.

Проверяйте лапы

Регулярно проверяйте лапы собаки на наличие признаков дискомфорта или раздражения. Убедитесь, что обувь хорошо сидит и не вызывает никаких проблем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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