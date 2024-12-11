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8 интересных фактов об аквариумных рыбках

2:03
Зоосфера

Интеллект рыб

Вопреки распространенному мнению, многие аквариумные рыбки, в том числе, золотые рыбки, обладают впечатляющими когнитивными способностями.

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

Они могут научиться ассоциировать людей с едой, распознавать простые формы и даже перемещаться по лабиринтам.

Использование инструментов

Некоторые аквариумные рыбки демонстрируют умение пользоваться инструментами. Например, некоторые виды используют камни, чтобы вскрывать моллюсков или создавать гнезда.

Магнитная навигация

У некоторых рыб есть внутренний "компас", который позволяет им ориентироваться с помощью магнитного поля Земли. Эта способность особенно полезна для видов с длительными миграционными путями.

Коммуникативные навыки

Рыбы общаются друг с другом с помощью различных методов, включая визуальные сигналы, движения тела и даже звуки. Некоторые виды могут издавать звуки, скрежеща зубами или вибрируя плавательным пузырем.

Родительская опека

Вопреки убеждению, что рыбы — нерадивые родители, некоторые виды проявляют замечательную родительскую заботу. Они охраняют и защищают свою икру, а в некоторых случаях самец рыбы даже вынашивает икру у себя во рту.

Изменение цвета

Некоторые аквариумные рыбки могут менять свою окраску в зависимости от настроения, социального статуса или факторов окружающей среды. Это форма общения и адаптации.

Привычки сна

Рыбы не закрывают глаза, потому что у них нет век. Тем не менее у них есть периоды отдыха, когда они могут замедлиться и стать менее отзывчивыми.

Чувство вкуса

У рыб есть вкусовые рецепторы не только во рту, но и на плавниках и других частях тела. Это распределенное чувство вкуса помогает им исследовать окружающую среду и взаимодействовать с ней.

Уточнения

Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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