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Основная схема вакцинации кошек и собак

2:43
Зоосфера

Прививки играют решающую роль в защите наших любимых питомцев от различных заболеваний. Когда начинать вакцинацию котенка или щенка, как часто это делать и обязательно ли обрабатывать животное от паразитов перед прививкой? Мы подготовили ответы на самые распространенные вопросы, чтобы вы могли быть уверены в своих действиях.

Нужна ли дегельминтизация?

— За 10-14 дней до планируемой прививки важно провести профилактическую обработку собаки или кошки от глистов. Все необходимые препараты вы можете приобрести в ветаптеке. Если вы регулярно обрабатываете своего питомца каждые 3 месяца, перед вакцинацией дополнительная обработка не требуется.

Когда делать первую прививку?

— Первая прививка котёнку или щенку всегда проводится двукратно (или трехкратно в зависимости от производителя вакцины) с интервалом в 3-4 недели.

— В первый раз вводится комплексная вакцина без бешенства, а во второй — комплексная вакцина с бешенством (ревакцинация). Перед второй прививкой повторно проводить дегельминтизацию не требуется.

Когда прививать повторно?

— Через год после последней даты вакцинации комплексную прививку с бешенством необходимо повторить. Дата вакцинации указана в ветеринарном паспорте питомца, поэтому не теряйте этот важный документ и всегда берите его с собой в клинику.

— Далее вакцинацию следует проводить один раз в год на протяжении всей жизни животного. Перед каждой ежегодной вакцинацией необходима обработка от гельминтов, как было указано в первом пункте.

Можно ли гулять после прививки?

— При первичной вакцинации гулять можно через 14 дней после второй прививки (ревакцинации). После ежегодной плановой вакцинации гулять можно без ограничений, так как при соблюдении графика иммунитет поддерживается на одном уровне.

Можно ли купать питомца или поехать с ним в гости?

— В течение 14 дней после вакцинации рекомендуется беречь животное от переохлаждений (купание, сквозняки), стрессов (в том числе от поездок на дачу/в гости или смены места жительства). Желательно не мыть питомца целиком, а ограничиться очисткой лап после прогулки.

Питомец приболел: текут сопли, глаза, чихает, есть диарея. Можно ли прививать?

— Прививать можно только абсолютно здоровое животное. Поэтому на приёме врач обязательно осмотрит любимца, расспросит вас о его самочувствии и проведёт измерение температуры.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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