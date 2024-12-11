Кормушки для птиц могут навлечь неприятности на ваш сад

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поилки и кормушки жизненно важны для выживания диких животных в суровые зимние месяцы. Доступ к пресной воде и пище с высоким содержанием жиров помогает также и птицам прокормиться и не замёрзнуть, когда на улице стоят низкие температуры. Однако мало кто знает, что многое зависит от правильного размещения кормушек.

Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Поползень

Согласно журналу "Gardeners World", кормушки для птиц следует размещать в стратегически важных местах и подвешивать рядом с розами. Это привлечет голодных птиц, которые попутно будут поедать "зимующих вредителей".

"Наблюдение за дикими птицами в саду — одно из самых приятных занятий в жизни. Подкармливая их, мы помогаем защитить мир природы. Особенно популярны кормушки с праздничным оформлением и даже "веночки" с кормом для птиц в преддверии Рождества", — пишет сайт Royal Society for the Protection of Birds.



Но следует помнить о том, что кормушки для птиц могут привлечь в сад совсем не желанных гостей, таких как крысы или голуби. RSPB рекомендует оставлять еды всего на один день. Это предотвратит поедание остатков другими животными.

Стоит постоянно убирать птичий корм с земли или пола, как бы ни заманчиво казалось просто разбросать его вокруг.

"Нельзя бросать корм для птиц на пол, так как это привлекает вредителей. Лотки для корма в нижней части кормушек помогают предотвратить рассыпание корма на пол. Очищенные семена также снижают вероятность того, что корм или шелуха упадут вниз".

Отпугнуть голубей не так уж легко, их много и они распространены практически везде. А добравшись до кормушки, они, как правило, доминируют и "берут львиную долю", не оставляя места для более мелких птиц. Они попросту отпугивают других пернатых от вашего сада, сводя на нет цель установки кормушки.

"Поскольку голуби намного крупнее большинства диких птиц, кормушки меньшего размера могут помешать им добраться до еды", — говорится на сайте.

Решением станут подвесные кормушки с мелкой сеткой. Они сделают корм недоступным для голубей. При этом не забывайте убирать то, что падает на пол или землю вокруг, чтобы не привлечь в сад крыс.

Зимой в кормушки для птиц рекомендуется насыпать продукты с высоким содержанием жира, такие как сыр или шарики из варёного риса.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

