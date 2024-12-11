Популярные соцсети стали причиной вымирания редких животных

Сайты социальных сетей стали удобными инструментами для незаконной продажи исчезающих видов животных, и эксперты считают, что платформы должны делать больше для борьбы с этим, пишет Тhe Guardian.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

Когда на стол Алисы Соарес де Оливейра принесли двухмесячных птенцов попугаев, они были без перьев и едва открывали глаза. Малышей держали в грязной картонной коробке и у них были признаки недоедания. Эти попугаи, а также пара молодых туканов, прибывших чуть меньше месяца спустя, стали жертвами торговцев дикими животными.

Похищенные браконьерами, возможно, из гнезда их матери в лесу за пределами крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу, они были выставлены на продажу в социальных сетях. Их спасли полицейские, отслеживающие сообщения на интернет платформах.

По словам экспертов, социальные сети стали важнейшим инструментом для торговцев дикими животными. Всё больше людей используют Facebook* (*соцсеть, признанная в России экстремистской) для рекламы находящихся под угрозой исчезновения животных или их побочных продуктов, часто переходя в приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, чтобы завершить сделку.

В отчёте, опубликованном в октябре Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной и организованной преступностью, за три месяца этого года в Бразилии и Южной Африке было выявлено 477 рекламных объявлений о 18 охраняемых видах. 78% из них были размещены в социальных сетях.

Симона Хейсом, директор Глобальной инициативы по борьбе с экологическими преступлениями, говорит, что после того, как власти начали бороться с уличными рынками, торговцы перешли в онлайн-пространство, которое теперь позволяет находить потребителей для многих видов, находящихся под особой охраной из-за угрозы исчезновения.

"В интернете можно купить множество видов, находящихся под угрозой исчезновения, и это не должно быть так просто", — говорит она.

Кроуфорд Аллан, вице-президент по преступлениям против дикой природы во Всемирном фонде дикой природы, считает, что пандемия привела к систематизации преступлений против дикой природы в интернете.

"Многие открытые рынки закрылись, — говорит он. — Люди не могли передвигаться, поэтому многое оказалось в интернете, и это стало нормой".

Компании, работающие в сфере социальных сетей, сталкиваются с трудностями при определении того, являются ли такие объявления незаконными, поскольку законы о продаже диких животных различаются в зависимости от юрисдикции и вида животного.

Тем не менее, эксперты говорят, что технологическим компаниям нужно делать больше для выявления случаев, когда публикации представляют высокий риск. Глобальная инициатива использует сочетание методов искусственного интеллекта и человеческого анализа для выявления подозрительной рекламы в интернете. Их система пометки, часть проекта под названием Eco-Solve, охватывает Бразилию, Южную Африку и Таиланд, а вскоре будет распространена на Индию, Индонезию и ОАЭ.

Некоторые компании нашли баланс, но есть и те, кто этого не сделал. Или делают недостаточно. Ричард Скоуби, исполнительный директор Traffic, организации, занимающейся борьбой с незаконным оборотом диких животных, говорит, что реклама в социальных сетях часто позволяет продавцам "обходить" законодательство и продавать товары, не сообщая покупателям об их происхождении.

"Компаниям необходимо выделять гораздо больше ресурсов на регулирование незаконной торговли частями диких животных и их производными на своих платформах, — говорит он. — Они борются с незаконной торговлей на своих платформах… Но можно сделать гораздо больше".

Некоторые технологические компании предприняли шаги для решения этой проблемы. Согласно данным Коалиции против торговли дикими животными в интернете, в 2020 году Facebook добавил тег к некоторым поисковым запросам, предупреждая пользователей об опасности торговли дикими животными, а Meta** (* запрещенная в России организация) удалила 7,6 млн постов в 2023 году. В 2021 году было заблокировано или удалено 11,6 млн сообщений.

Коалиция — это добровольное объединение, в которое входят большинство ведущих американских и китайских компаний, работающих в сфере социальных сетей. Аллан из WWF был одним из основателей коалиции и продолжает курировать её работу. Он говорит, что технологические компании положительно откликнулись на требования активистов пресечь незаконную деятельность, но увольнения в отрасли повлияли на процесс. Кроме того им приходится решать множество других вопросов, в том числе связанных с экстремистской деятельностью.

"Мы не допускаем в наших сервисах деятельность, связанную с покупкой, продажей, розыгрышем, дарением, передачей или торговлей исчезающими и охраняемыми видами", — заявил представитель компании Meta, которой принадлежат Facebook и WhatsApp.

Он также добавил, что компания применяет комбинацию технологий, проверок, проводимых командами, и отчётов пользователей для выявления действий, нарушающих условия предоставления услуг. В случае обоснованных запросов правоохранительных органов они незамедлительно будут реагировать.

Незаконная торговля дикими животными представляет угрозу для биоразнообразия и может привести к вымиранию некоторых видов. Согласно статье 2023 года в журнале Forensic Science International, примерно 5209 видов животных находятся под угрозой исчезновения или близки к ней из-за "использования и торговли". Хэйсом подчеркивает:

"Виды животных, продающихсяв интернете находятся под защитой из-за опасности исчезновения. Торговля ими представляет реальную угрозу для их дальнейшего существования".

В Сан-Паулу Соарес де Оливейра, ветеринар в CeMaCAS, с оптимизмом смотрит в будущее птиц, о которых она заботится. Она уверена, что спасённые из рук незаконных торговцев попугаи и туканы полностью восстановятся и смогут вернуться в дикую природу.

"Они проходят реабилитацию. Они ещё молоды, и мы внимательно следим за их состоянием. Но через три месяца, я думаю, они смогут жить на свободе", — говорит она.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена.

