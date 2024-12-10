В Чехии подтвердили, что бобры действительно могут спровоцировать прорыв плотины

6:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Повсюду, где в сентябре произошло катастрофическое наводнение, изменившее реки и ручьи до неузнаваемости, бобры остались невредимыми, пишет чешское издание iDNES. cz.

Фото: commons.wikimedia.org by Дадерот, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бобёр

Это стало очевидно, когда через два месяца после наводнения их сложные конструкции вновь появились на своих местах или рядом с ними. Более того, поваленные деревья обеспечили их достаточным количеством пищи на зиму.

Сегодня защитники природы зафиксировали присутствие европейского бобра даже в самых строго охраняемых заповедниках Есеницких гор. По словам главы администрации Есеникской МТС Вита Слезака, бобры ведут строительство в национальном природном заповеднике Рейвиз, в военном заповеднике Нива вокруг одноименной реки, где они возвели плотину высотой более двух метров, а также на Черной Опаве над Мюнхеном, в районе Врбно-под-Прадедем.

Таким образом, везде, где бобр был до наводнения, он все еще встречается и активно трудится. Вероятно, бобры попали в охраняемую ландшафтную зону из Литовско-Поморави, где в девяностых годах люди искусственно разводили растения, или из Польши, где эксперты после 2000 года отметили появление этого грызуна на Золотом пруду в Золотых горах.

"Бобр — территориальное животное, и его можно встретить повсеместно. Хотя это не совсем типичный горный вид и предпочитает низины, в некоторых есеницких заповедниках семейство бобров нашло подходящие условия для поселения. Будьте спокойны, здесь не будут вырубать деревья и переселять сюда людей, а также у них вдоволь еды в виде древесных пород", — объяснил Слезак.

Он рассказал, что увидеть бобра можно и за пределами заповедника. Защитник природы отметил, например, Пржемысловскую седловину возле деревни Пржемыслов на Шумперску Также молодых бобров, ищущих новую территорию для освоения в сельской местности, регулярно видят вокруг Есеника.

По словам Эндрю Бачика из Общества друзей Есеникских гор, первое семейство бобров появилось возле реки Милитари в 2019 году, а годом позже их количество даже возросло. Только тогда бобры распространились на поля Рейвиза.

"Хотя центральная часть гор ЧКО Есеники является высокой горой, есть несколько участков, где бобрам природа создала подходящую речную среду обитания, как, например, река Бран. К сожалению, к ней ведет оживленная асфальтированная дорога, создающая опасность для животных. Но бобры, всё равно через несколько лет вернулись в Есеникские горы, и это феномен", — отметил Бачик.

По мнению экспертов Агентства по охране природы и ландшафтов Чешской Республики (NLPA), бобры как инженеры-экологи являются неотъемлемой частью природы. Они могут формировать и удерживать воду в ландшафте, возвращая жизнь в реки.

И они могут сделать это без субсидий, ценных бумаг, штампов и разрушительных последствий строительных работ. Бобровое водно-болотное угодье длиной в милю и шириной в сто квадратных метров удерживает минимум 20 тысяч кубометров воды, что составляет аналогичный объем, который вмещает пруд площадью в два гектара.

"Если бы мы рассчитывали на так называемые экосистемные услуги, тратили финансы для достижения тех же преимуществ на одном из таких обширных водно-болотных угодий с помощью экскаваторов и оборудования, это обошлось бы в десятки миллионов крон", — подсчитала пресс-секретарь NLPA Каролина Шулова.

Кроме того, водно-болотные угодья, которые возникают благодаря бобрам, являются домом для широкого спектра видов животных и растений. В заповедниках бобры также не наносят ущерба своей деятельностью. Даже рыбаки не жалуются на бобров.

"Бобры нам не вредят, скорее помогают. Если где-то на ручье построить плотину, это станет рыбе укрытием и поднимет уровень воды, что просто к лучшему", — объяснил руководитель форелевого рыбоводного завода Павел Пупок .

Бобровые дамбы не создают настолько больших препятствий, чтобы ручьёвая форель не смогла их преодолеть. Даже трехфутовый барьер для неё не преграда.

Кроме того, бобр — травоядное животное в отличие от речной выдры, которая может потреблять килограммы рыбы в день, а в молодом возрасте и полтора килограмма.

Аналогично высказываются литовельские рыбаки, по словам которых у бобра в Литовельских Поморави достаточно места, чтобы хозяйничать без помех .

"Никаких прямых повреждений не зарегистрировано, максимум где-то нарастает запруда и препятствует поступлению воды в резервуар, но и только. Скорее, речь идет о безопасности рыбаков, когда они должны быть осторожны из-за угрозы падения подгрызанных деревьев, особенно после наводнения", — говорит Пётр Мачала из литовской организации ČRS.

В ландшафтной зоне Литовске Поморави рассказали, что там давно обитает около 250 бобров, которые расселились примерно на 50 территориях и за редким исключением, не строят плотин, потому что, как правило, обитают в достаточно глубоких водоёмах, где им не нужно поднимать уровень воды. Они даже не строят бобровые замки — обустраивают свои гнёзда в норах, которые выкапывают в суглинках прибрежной зоны.

Местная фауна приспособилась к периодическим наводнениям. Проблемы, связанные с бобрами, возникают в основном там, где их основные жизненные потребности сталкиваются с экономическими интересами людей в ландшафте. Ежегодно в бассейне реки Морава ущерб, наносимый этими крупнейшими грызунами, оценивается в несколько миллионов.

Так в оломоуцкой части Немиланы бобры построили плотину на ручье, который служит дренажным каналом, и у людей начала подниматься вода в подвалах. Несколько лет назад в романтическом замковом парке в Чехии под Косижем администраторы столкнулись с проблемами, когда семья бобров переселилась на пруд и начала уничтожать ценные деревья.

В 2015 году в Липнике-над-Бечвой из-за бобровой норы начала проседать новая велосипедная дорожка. А недавно пострадала ещё одна территория на Пршеровску, в районе природных достопримечательностей Сврчов. Там бобры повалили десятки деревьев, создав угрозу прорыва плотины пруда.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр — полуводное млекопитающее отряда грызунов.

